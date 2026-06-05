La emoción de Antonio José horas antes de cantarle al papa León XIV: "Me tiene muy contento porque soy muy creyente"

Del 6 al 9 de junio, la presencia del papa León XIV convertirá Madrid en el epicentro de una de las mayores concentraciones de público del año. Se prevé la llegada de millones de personas, un movimiento que podría generar más de 150 millones de euros para la economía madrileña.

Ante la visita del papa, la capital se ha volcado para homenajear al sumo pontífice, por lo que habrá varios conciertos en su honor. Entre los artistas que cantarán para él están Niña Pastori, Siloé, Beret o David Bustamante.

Antonio José es uno de los artistas que cantará para el Papa el sábado en la Plaza de Lima de Madrid. Un evento que confiesa que le hace especial ilusión por su fe en Dios. "Me tiene muy emocionado porque soy muy creyente", afirma.

Aunque Antonio José tiene claro que es una gran responsabilidad, afirma que desde el momento que se lo propusieron supo que lo haría. "Fue un sí rotundo", señala, "lo vivo desde la fe, el amor y mi creencia en Dios, que me mueve en cada decisión de mi vida". ¡Dale al play para escuchar todo lo que nos ha contado!

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