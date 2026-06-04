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Desde Jon Kortajarena, hasta Malú: estos son los próximos invitados de El Hormiguero
La próxima semana del programa traerá noches de infarto con actores, cantantes como protagonistas.
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El Hormiguero afronta la recta final de la temporada antes de las vacaciones de verano con una semana más de locura e invitados de altura. Nancys Rubias, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Malú y María del Monte serán los siguientes famosos a los que Pablo Motos tendrá el placer de entrevistar.
Lunes: Nancys Rubias
Empezamos la semana con la visita de Nancys Rubias quienes nos van a presentar su nueva gira de conciertos. El grupo, liderado por Mario Vaquerizo, va a compaginar los directos con la grabación del que será su próximo disco.
Martes: Teresa Riott y Jon Kortajarena
Nos visitan los actores Teresa Riott y Jon Kortajarena para presentarnos la tercera y última temporada de “El Inmortal”, la serie de Movistar Plus que se estrena en la plataforma el próximo 11 de junio.
Miércoles: Malú
Viene a vernos la cantante Malú para hablarnos de “Quince”, su nuevo disco ya disponible. El título hace referencia a la importancia de ese número para la artista, entre otras cosas, porque con 15 años arrancó su trayectoria musical y porque es su álbum número quince.
Jueves: María del Monte
Seguimos dando ritmo a la semana con la visita de María del Monte. La veterana artista nos va a presentar su último single, titulado “Agüita de manantial”, una sevillana con alma mexicana.
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