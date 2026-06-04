Desde Jon Kortajarena, hasta Malú: estos son los próximos invitados de El Hormiguero

El Hormiguero afronta la recta final de la temporada antes de las vacaciones de verano con una semana más de locura e invitados de altura. Nancys Rubias, Teresa Riott, Jon Kortajarena, Malú y María del Monte serán los siguientes famosos a los que Pablo Motos tendrá el placer de entrevistar.

Lunes: Nancys Rubias

Empezamos la semana con la visita de Nancys Rubias quienes nos van a presentar su nueva gira de conciertos. El grupo, liderado por Mario Vaquerizo, va a compaginar los directos con la grabación del que será su próximo disco.

Nancys Rubias | antena3.com

Martes: Teresa Riott y Jon Kortajarena

Nos visitan los actores Teresa Riott y Jon Kortajarena para presentarnos la tercera y última temporada de “El Inmortal”, la serie de Movistar Plus que se estrena en la plataforma el próximo 11 de junio.

Teresa Riott y Jon Kortajarena | antena3.com

Miércoles: Malú

Viene a vernos la cantante Malú para hablarnos de “Quince”, su nuevo disco ya disponible. El título hace referencia a la importancia de ese número para la artista, entre otras cosas, porque con 15 años arrancó su trayectoria musical y porque es su álbum número quince.

Malú | antena3.com

Jueves: María del Monte

Seguimos dando ritmo a la semana con la visita de María del Monte. La veterana artista nos va a presentar su último single, titulado “Agüita de manantial”, una sevillana con alma mexicana.

María del Monte | antena3.com

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