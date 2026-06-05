A partir de las 17:00
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, Minerva Piquero, la pionera del tiempo que años después fue señalada por su físico
Fue la primera mujer en presentar el tiempo en televisión en los años 90. Sin embargo, tras años alejada del foco mediático, su reaparición no fue noticia precisamente por su papel en el mundo de la comunicación, sino por su cuerpo.
Publicidad
Minerva Piquero es una de las mujeres pioneras de la televisión. Durante los años 90, se convirtió en la primera mujer en presentar el tiempo, una tarea que llevó a cabo durante 14 años.
En 2012 decidió apartarse de los focos y darse un respiro de la televisión, hasta que en 2018 reapareció en unos premios. Una reaparición que fue muy comentada y que convirtió a Minerva en objeto de numerosas críticas por su cuerpo, que cambió a causa de la menopausia.
Desde entonces, Minerva ha tenido que aprender a quererse, mientras atravesaba una de las etapas más difíciles de su vida. Hoy, nos cuenta todo lo que le ha ocurrido durante los últimos años. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antes 3!
Publicidad