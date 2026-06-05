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JUICIO LUIS LORENZO

Así han sido las declaraciones de Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino: "Ella dice que por su tía sentía lo mismo que por su madre"

El actor y su mujer, Arancha Suárez Palomino, afrontan el juicio por la muerte de Isabel, la tía de Arancha. Un caso que les ha sentado a ambos en el banquillo como investigados.

Luis Lorenzo

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En 2021, la muerte de Isabel, tía de Arancha Suárez Palomino, despertó numerosas sospechas dentro de su entorno más cercano. Ahora, tanto Arancha como su pareja, Luis Lorenzo, afrontan un juicio en el que se les atribuyen delitos de estafa, retención ilegal y malos tratos.

Varios familiares y cuidadores de Isabel sostienen que la mujer fue trasladada a vivir con la pareja contra su voluntad. Según estos testimonios, durante el tiempo que permaneció con ellos sufrió una situación de desatención y aislamiento, además de movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias.

Luis Lorenzo

Ambos se han mostrado serenos durante el juicio. Tanto Arancha como Luis Lorenzo sostienen su inocencia y dicen confiar en la justicia. "Estamos seguros de que vamos a poder con todas las contradicciones", afirmaba el actor a la entrada de los Juzgados.

Hoy se ha celebrado la sesión más importante de la semana, en la que han declarado Luis Lorenzo y Arancha Suárez Palomino. "Él prácticamente ha dejado la responsabilidad en manos de su mujer", asegura nuestra compañera Arancha Pérez Ponce. Además, Luis Lorenzo ha justificado por qué tenía dinero en efectivo bajo el colchón. "Dice que se convirtió en el 'paganini' de la familia", señala Arancha Pérez Ponce.

Por su parte, Arancha Suárez Palomino se ha quejado de que "han sido sentenciados", llegando a perder su trabajo. "Dice que por su tía sentía lo mismo que por su madre", confirma nuestra compañera. ¡Toda la información, en el vídeo de arriba!

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