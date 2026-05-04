Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Para 4 personas

Crema ligera de verdura con tostadas de ajo negro, de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano ha elaborado una crema ligera de verduras, sin necesidad de añadir patata ni arroz para engordar la textura. El resultado es un plato equilibrado, saludable y cargado de nutrientes.

Crema de verdura con tostadas de ajo negro

Crema ligera de verdura con tostadas de ajo negro, de Karlos Arguiñano

Publicidad

Una crema de verduras casera puede aguantar perfectamente en la nevera hasta 4 días sin perder sus propiedades.

Ingredientes, para 4 personas

  • 400 g de judías verdes
  • 1 calabacín
  • 1 cebolla
  • 2 puerros
  • 100 g de espinacas
  • 150 ml de nata líquida
  • 8 dientes de ajo negro
  • 8 rebanadas de pan
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Crema de verdura con tostadas de ajo negro
Ingredientes Crema de verdura con tostadas de ajo negro | antena3.com

Elaboración

Para la crema de verdura, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela la cebolla, córtala en dados e introdúcela en la cazuela. Retira las puntas de las judías, córtalas en trozos de 1 cm y agrégalas.

Sazona y rehoga las verduras a fuego medio durante 5 minutos
Sazona y rehoga las verduras a fuego medio durante 5 minutos | antena3.com

Corta el calabacín en medias lunas e incorpóralo. Limpia los puerros, córtalos en cuartos de luna y añádelos. Lava las espinacas y agrégalas a la cazuela. Sazona y rehoga las verduras a fuego medio durante 5 minutos. Vierte la nata y cúbrelas con agua (unos 300 ml).

Vierte la nata y cúbrelas con agua (unos 300 ml)
Vierte la nata y cúbrelas con agua (unos 300 ml) | antena3.com

Tapa la cazuela y cuece todo a fuego medio durante 20 minutos. Pasa las verduras al vaso americano y tritúralas bien hasta que consigas una crema homogénea.

Pon las rebanadas de pan en una fuente apta para el horno y hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 10 minutos aproximadamente. Unta cada rebanada de pan con un ajo negro.

Unta cada rebanada de pan con un ajo negro
Unta cada rebanada de pan con un ajo negro | antena3.com

Reparte la crema en 4 platos hondos y acompaña con las tostadas de ajo negro. Decora con perejil.

Antena 3» Programas» Cocina abierta de Karlos Arguiñano» Recetas hoy de Arguiñano» Sopas y cremas

Publicidad

Programas

Crema de verdura con tostadas de ajo negro

Crema ligera de verdura con tostadas de ajo negro, de Karlos Arguiñano

Apuñalamiento en Barcelona.

La agonía de la joven apuñalada al grito de 'Ala es grande' en Barcelona: "Le dijo que llegaba la ambulancia pero murió agarrada a ella"

Fernández- Miranda en Espejo Público.

Juan Fernández- Miranda, sobre el relato de Ábalos y cómo conoció a Koldo García: "Lo cuenta de una manera muy humana. Los puestos de la administración no se regalan por entrega"

STOP
Viral

El divertido error de unos operarios en Tenerife mientras pintaban un 'STOP': "Lo han tenido que tachar"

Análisis de la declaración de Ábalos.
'Caso Mascarillas'

El politólogo Javier Sánchez: "Solo si Ábalos tira de la manta y cuenta algo nuevo la gente dará importancia a la corrupción"

Afra Blanco vs Paco Marhuenda
Caso Koldo

La advertencia de Marhuenda a Afra Blanco, a propósito de la nueva declaración de Ábalos: "¡Ve con cuidado...!"

Las últimas declaraciones e informaciones en el caso Koldo han provocado las valoraciones más críticas del periodista sobre José Luis Ábalos. Tampoco han faltado los momentos de tensión por la discrepancia que mantenía Marhuenda con la activista sindical Afra Blanco.

"Siempre que veía la oportunidad, salía a cantar": el origen de una de las grandes pasiones de Cristina Castaño
Conociendo mejor a...

"Siempre que veía la oportunidad, salía a cantar": el origen de una de las grandes pasiones de Cristina Castaño

La concursante nos ha confesado qué artista le marcó cuando era pequeña y cómo descubrió que quería ser artista.

Novedades del 'caso mascarillas'.

El periodista Alberto Prieto: "Koldo mintió en el Supremo, sí tenía el número personal de Pedro Sánchez guardado como 'nº 1'"

Hombres G

El Hormiguero recibe hoy a Hombres G para una noche llena de música

Celia

Celia se enfrenta a su familia por la manera de criar a su hija: "Es mi bebé y son mis normas"

Publicidad