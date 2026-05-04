Para 4 personas
Crema ligera de verdura con tostadas de ajo negro, de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano ha elaborado una crema ligera de verduras, sin necesidad de añadir patata ni arroz para engordar la textura. El resultado es un plato equilibrado, saludable y cargado de nutrientes.
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Una crema de verduras casera puede aguantar perfectamente en la nevera hasta 4 días sin perder sus propiedades.
Ingredientes, para 4 personas
- 400 g de judías verdes
- 1 calabacín
- 1 cebolla
- 2 puerros
- 100 g de espinacas
- 150 ml de nata líquida
- 8 dientes de ajo negro
- 8 rebanadas de pan
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para la crema de verdura, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela la cebolla, córtala en dados e introdúcela en la cazuela. Retira las puntas de las judías, córtalas en trozos de 1 cm y agrégalas.
Corta el calabacín en medias lunas e incorpóralo. Limpia los puerros, córtalos en cuartos de luna y añádelos. Lava las espinacas y agrégalas a la cazuela. Sazona y rehoga las verduras a fuego medio durante 5 minutos. Vierte la nata y cúbrelas con agua (unos 300 ml).
Tapa la cazuela y cuece todo a fuego medio durante 20 minutos. Pasa las verduras al vaso americano y tritúralas bien hasta que consigas una crema homogénea.
Pon las rebanadas de pan en una fuente apta para el horno y hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 10 minutos aproximadamente. Unta cada rebanada de pan con un ajo negro.
Reparte la crema en 4 platos hondos y acompaña con las tostadas de ajo negro. Decora con perejil.
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