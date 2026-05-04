Crema ligera de verdura con tostadas de ajo negro, de Karlos Arguiñano

Una crema de verduras casera puede aguantar perfectamente en la nevera hasta 4 días sin perder sus propiedades.

Ingredientes, para 4 personas

400 g de judías verdes

1 calabacín

1 cebolla

2 puerros

100 g de espinacas

150 ml de nata líquida

8 dientes de ajo negro

8 rebanadas de pan

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Crema de verdura con tostadas de ajo negro | antena3.com

Elaboración

Para la crema de verdura, calienta 2-3 cucharadas de aceite en una cazuela amplia. Pela la cebolla, córtala en dados e introdúcela en la cazuela. Retira las puntas de las judías, córtalas en trozos de 1 cm y agrégalas.

Sazona y rehoga las verduras a fuego medio durante 5 minutos | antena3.com

Corta el calabacín en medias lunas e incorpóralo. Limpia los puerros, córtalos en cuartos de luna y añádelos. Lava las espinacas y agrégalas a la cazuela. Sazona y rehoga las verduras a fuego medio durante 5 minutos. Vierte la nata y cúbrelas con agua (unos 300 ml).

Vierte la nata y cúbrelas con agua (unos 300 ml) | antena3.com

Tapa la cazuela y cuece todo a fuego medio durante 20 minutos. Pasa las verduras al vaso americano y tritúralas bien hasta que consigas una crema homogénea.

Pon las rebanadas de pan en una fuente apta para el horno y hornea (con el horno precalentado) a 200ºC durante 10 minutos aproximadamente. Unta cada rebanada de pan con un ajo negro.

Unta cada rebanada de pan con un ajo negro | antena3.com

Reparte la crema en 4 platos hondos y acompaña con las tostadas de ajo negro. Decora con perejil.