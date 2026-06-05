Asesinan al actor de Jumanji James Handy a manos del hijo de su novia: "Acabo de matar al hombre del pecado"

James Handy, actor de Top Gun: Maverick o Jumanji, ha sido asesinado a los 81 años en el jardín de su casa de Tarzana en Los Angeles, informa el medio The California Post.

El Departamento de Policía de Los Ángeles indicó que Handy fue asesinado por el hijo de su novia, con la que vivía actualmente, un hombre de 44 años llamado Michael Gledhil.

Las autoridades recibieron una llamada el miércoles 3 de junio que les dijo: "Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre de pecado".

Al llegar la policía al domicilio se encontraron a James Handy en el jardín delantero de su casa con múltiples puñaladas en el pecho, según informaron las autoridades. Fue trasladado de urgencia a un hospital local pero lo declararon muerto.

El sospechoso supuestamente hizo señas a los agentes poco después y confesó que era él a quien buscaban, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

Gledhill ha sido arrestado por asesinato bajo una fianza de 2 millones de dólares.

James Handy empezó su carrera como actor en los años 70 realizando más de 150 películas.