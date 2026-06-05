Álvaro Morata y Alice Campello reaparecen de la mano tras anunciar su reconciliación: felices y enamorados

Después de semanas en las que los rumores sobre su reconciliación han ido ganando fuerza, Álvaro Morata y Alice Campello han reaparecido juntos y se han mostrado de lo más cercanos ante las cámaras. Sin esconderse y disfrutando, ambos han dejado claro que están atravesando una etapa bastante feliz.

Preguntados por si están felices tras retomar su historia de amor, Morata ha respondido de forma breve pero contundente: "Mucho", ha asegurado cuando le han preguntado si está feliz.

Alice Campello y Álvaro Morata | Gtres

Alice, por su parte, tampoco ha ocultado su sonrisa y ha confirmado el buen momento que vive junto al padre de sus hijos: "Sí, mucho, mucho".

Una reacción que ha llegado mientras ambos caminaban juntos por Madrid. La pareja ha evitado entrar en más detalles sobre su reconciliación, pero sus sonrisas y su actitud han sido suficientes para confirmar que atraviesan una etapa muy positiva.

Álvaro Morata y Alice Campello siendo preguntados por la prensa | Gtres

La historia de amor entre Álvaro Morata y Alice Campello ha estado marcada por varias etapas desde que comenzaron su relación en 2016. Casados y padres de cuatro hijos, durante estos años la pareja ha vivido dos separaciones y tres reconciliaciones.

Ahora, tras volver a apostar por su matrimonio, ambos se muestran más unidos que nunca. Y aunque prefieren mantener muchos detalles de su vida privada lejos de los focos, las imágenes de esta última aparición pública reflejan mejor que ninguna declaración el momento tan especial que están viviendo.