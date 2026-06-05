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Mejores momentos | 5 de junio

'Cada día nace un listo': el gran estreno de Atresmedia Cine se cuela en La ruleta de la suerte

Hoy se estrena la nueva película de Arantxa Echevarría y Atresmedia Cine en la gran pantalla. Y La ruleta de la suerte no ha querido dejar pasar la oportunidad de dedicarle uno de los paneles.

'Cada día nace un listo': el gran estreno de Atresmedia Cine se cuela en La ruleta de la suerte

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Ha sido en la Prueba de Velocidad cuando los tres concursantes han intentado resolver el panel cuya pista era 'Cada día nace un listo', la nueva película de Arantxa Echevarría y Atresmedia Cine.

Yvone, la concursante del atril azul ha sido la gran afortunada en resolver este panel rápidamente.

Protagonizada por Hugo Silva, Susi Sánchez, Dafne Fernández, Jaime Olías, Ginés García Millán, Diego Anido y la colaboración especial de Belén Rueda, Pedro Casablanc y Gonzalo de Castro, la película cuenta con guion de la propia Echevarría y Patricia Campo ('La isla interior', 'Los años desnudos') y está producida por Atresmedia Cine y LAZONA en coproducción con Lamia Producciones.

Hoy mismo se estrena en la gran pantalla esta ácida comedia en la que un cantante, venido a menos, acepta un trabajo para robar un cuadro. A partir de aquí, todo se desmadra. ¡No te la pierdas!

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