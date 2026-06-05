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Mejores momentos | 5 de junio

¡De 50 a 1.200 euros de un plumazo! Pipe prueba suerte y resuelve correctamente

"Hemos caído muy pronto quizás", asegura Jorge Fernández al ver que todavía quedan muchas letras por levantar en el Panel con Bote.

¡De 50 a 1.200 euros de un plumazo! Pipe prueba suerte y resuelve correctamente

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Aunque todavía quedaban muchas letras por descubrir en este panel, no ha sido un problema para Pipe.

El concursante del atril rojo ha probado suerte y ha triunfado porque, al decir una letra que estaba repetida muchas veces, ha podido ver el panel completo... o eso creía.

Jorge Fernández ha dejado una pausa que se le ha hecho eterna a Pipe, antes de darle por bueno el panel y ganar 1.200 euros.

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