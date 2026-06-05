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El papa León XIV, "muy contento" ante su inminente llegada a España: "Tengo ganas"

El padre Ángel Camino, agustino y amigo del papa León XIV, nos cuenta que ha hablado con el sumo pontífice hace escasos tres días. Un mensaje en el que el Papa muestra su ilusión por visitar España.

León XIV

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El papa León XIV estará en Madrid del 6 al 9 de junio. Una visita que se estima que atraiga a millones de personas a la capital y que tendrá un impacto económico de más de 150 millones de euros.

La capital sufrirá cortes de carreteras y transportes, paralizada ante la visita del papa. Una cita muy esperada para algunos, pero que traerá caos para muchos vecinos de la zona centro.

Papa

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el padre Ángel Camino, un hermano agustino que mantiene una estrecha amistad con el Papa. Este ha confesado que le mandó un mensaje hace tres días.

Cuando el padre Ángel Camino le contó a León XIV lo mucho que se estaban volcando Madrid y Barcelona con su visita, la respuesta del Papa fue la siguiente: "Faltan pocos días y tengo ganas de visitar España, estoy muy contento".

La emoción invade Madrid, mientras la ciudad se prepara para un fin de semana único. ¡Dale al play para ver todo la información en el vídeo de arriba!

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