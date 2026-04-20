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Karlos Arguiñano desvela cómo hacen la tarta de ciruelas de su restaurante: "Es la que más me gusta de todas"

El cocinero afirma que es "la tarta que más le gusta del KA", su restaurante. Padre e hijo han desvelado durante el programa cómo se elabora esta delicia tan solicitada.

Karlos Arguiñano desvela cómo hacen la tarta de ciruelas de su restaurante: "Es la que más me gusta de todas"

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La tarta de ciruelas pasas es la que más le gusta a Karlos Arguiñano, así lo ha reconocido durante el programa. Se trata de una de las tartas que elaboran en el KA, su restaurante.

El cocinero y su hijo Joseba han desvelado cómo se prepara esta delicia tan solicitada en el restaurante.

"Es la tarta que más me gusta del KA", afirma Arguiñano mientras su hijo prepara el pudin de espárragos verdes.

Con una base de galletas, la elaboración de la tarta de ciruelas pasas es tan sencilla como el pudin. El truco reside en omitir lo salado para añadir el dulce en su lugar. ¡No te pierdas todos los detalles en el vídeo de arriba!

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