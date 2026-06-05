J Kbello revela cómo afronta el pulso con María Parrado en Tu cara me suena: “Me encanta esa adrenalina”

J Kbello y María Parrado son los únicos concursantes que han ocupado el primer puesto de la clasificación general de Tu cara me suena esta temporada. La diferencia entre ambos suele ser mínima y el liderato cambia constantemente.

Lejos de hablar de rivalidad, los dos destacan la complicidad que mantienen dentro y fuera del programa. Mientras J Kbello compara esa emoción con una carrera de coches, María asegura que esta experiencia está reforzando aún más la amistad que ya tenían antes del concurso.

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