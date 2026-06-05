¡No te la pierdas!
Sigue la octava gala de Tu cara me suena en directo: ¿Encontrará Àngel Llàcer en amor?
Según las predicciones de Aníbal Gómez, el presidente encontrará al amor de su vida esta noche en el programa.
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Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado volverán a sorprendernos con sus imitaciones en una noche cargada de sorpresas.
Una de las mayores incógnitas de esta octava gala es si se cumplirán las predicciones de Aníbal Gómez sobre ese misterioso amor que está a punto de aparecer en la vida de Àngel Llàcer. Ya os podemos adelantar, que muy desencaminado no va.
Jesulín de Ubrique como Daniela Romo, Sole Giménez como Rosana o Cristina Castaño como Cher acompañada de su mascota serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche. ¡No te pierdas la gala, a partir de las 22:00 horas en Antena 3!
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Las imitaciones que veremos esta noche
Esta noche, María Parrado traerá a un amigo para ser Meghan Trainor & Jhon Legend, Martín Savi imitará a Survivor, Sole Giménez hará de Rosana, J Kbello será Ricky Martin y Leonor Lavado lo dará todo como Patricia Manterola.
Cristina Castaño traerá a su mascota para hacer de Cher, Paula Koops se convertirá en Raye, Aníbal Gómez actuará con un amigo para recrear a Parchís y Jesulín de Ubrique será Daniela Romo. ¡Menuda gala nos espera!
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