Para 4 personas
Crema agria con guisantes y xixas, de Joseba Arguiñano: una receta para cuidar tu corazón y tu salud digestiva
La combinación de crema agria con guisantes y xixas crea un plato muy interesante porque mezcla ingredientes reconfortantes con otros llenos de nutrientes.
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No sumerjas las xixas en agua directamente porque absorberían demasiada humedad, límpialas con un paño húmedo o pincel pequeño. Además, para mantener su textura es mejor rasgarlas con los dedos en lugar de picarlas a cuchillo.
Si en tu casa no hace mucho calor, puedes dejar reposar la crema agria de 36 a 48 horas, hasta que tenga el espesor y la acidez que te gusten.
Para completar el plato, se puede acompañar con un huevo frito, escalfado o cocido.
Ingredientes, para 4 personas
Para la crema agria:
- 500 ml de nata líquida (35% MG)
- 100 g de yogur griego
Para el salteado de guisantes y xixas:
- 400 g de guisantes frescos desgranados
- 400 g de xixas (setas de primavera)
- 2 cebolletas
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Para hacer la crema agria, mezcla en un bol el yogur y la nata. Cubre el bol sin cerrarlo herméticamente. Deja reposar durante 24 horas a temperatura ambiente.
Pon agua a calentar en un cazo (1/2 litro aproximadamente). Introduce los guisantes y una pizca de sal y deja que se cocinen durante 3-4 minutos aproximadamente (el tiempo podría variar dependiendo del tamaño y el grosor de la piel de los guisantes). Escurre y resérvalos.
Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en juliana, introdúcelas en la sartén y deja que se pochen a fuego medio durante 15-18 minutos. Limpia las xixas, trocéalas con las manos y agrégalas. Sazona y saltea a fuego fuerte durante 2 minutos. Introduce los guisantes y mezcla bien.
Pon en cada plato una cucharada de crema agria y coloca encima el salteado de xixas y guisantes. Decora con una hoja de perejil.
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