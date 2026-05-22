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Crema agria con guisantes y xixas, de Joseba Arguiñano: una receta para cuidar tu corazón y tu salud digestiva

La combinación de crema agria con guisantes y xixas crea un plato muy interesante porque mezcla ingredientes reconfortantes con otros llenos de nutrientes.

Crema agria con guisantes y xixas

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No sumerjas las xixas en agua directamente porque absorberían demasiada humedad, límpialas con un paño húmedo o pincel pequeño. Además, para mantener su textura es mejor rasgarlas con los dedos en lugar de picarlas a cuchillo.

Si en tu casa no hace mucho calor, puedes dejar reposar la crema agria de 36 a 48 horas, hasta que tenga el espesor y la acidez que te gusten.

Para completar el plato, se puede acompañar con un huevo frito, escalfado o cocido.

Ingredientes, para 4 personas

Para la crema agria:

  • 500 ml de nata líquida (35% MG)
  • 100 g de yogur griego

Para el salteado de guisantes y xixas:

  • 400 g de guisantes frescos desgranados
  • 400 g de xixas (setas de primavera)
  • 2 cebolletas
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes Crema agria con guisantes y xixas
Ingredientes Crema agria con guisantes y xixas | antena3.com

Elaboración

Para hacer la crema agria, mezcla en un bol el yogur y la nata. Cubre el bol sin cerrarlo herméticamente. Deja reposar durante 24 horas a temperatura ambiente.

Deja reposar durante 24 horas a temperatura ambiente
Deja reposar durante 24 horas a temperatura ambiente | antena3.com

Pon agua a calentar en un cazo (1/2 litro aproximadamente). Introduce los guisantes y una pizca de sal y deja que se cocinen durante 3-4 minutos aproximadamente (el tiempo podría variar dependiendo del tamaño y el grosor de la piel de los guisantes). Escurre y resérvalos.

Introduce los guisantes y una pizca de sal
Introduce los guisantes y una pizca de sal | antena3.com

Calienta 2-3 cucharadas de aceite en una sartén. Corta las cebolletas en juliana, introdúcelas en la sartén y deja que se pochen a fuego medio durante 15-18 minutos. Limpia las xixas, trocéalas con las manos y agrégalas. Sazona y saltea a fuego fuerte durante 2 minutos. Introduce los guisantes y mezcla bien.

Sazona y saltea a fuego fuerte
Sazona y saltea a fuego fuerte | antena3.com

Pon en cada plato una cucharada de crema agria y coloca encima el salteado de xixas y guisantes. Decora con una hoja de perejil.

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