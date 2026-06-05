Jorge Fernández, sobre la afirmación del panel: "A mí con 25 años no me pasaba esto"

Un día eres joven y al otro... disfrutas comprando menaje para tu cocina. Este es el panel que ha resuelto la concursante del atril azul y que le ha llevado a acumular mucho dinero.

Yvone ha conseguido el Gran Premio pero, solo se lo lleva si consigue resolver el panel ¡y así ha sido! Con el dinero que tenía acumulado y el premio valorado en 850, la del atril azul se lleva 1.225 euros en un solo panel.

"A mí con 25 años no me pasaba esto", reconoce Jorge Fernández. Sin embargo, esta opinión no la comparte Yvone porque, a sus 26 años, asegura que ella disfruta de este tipo de compras.

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