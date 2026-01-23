Arguiñano, maravillado con los rollitos de salmón con aguacate y arroz: "Se hace muy fácil y es un aperitivo perfecto"

Para hacer el arroz, ponlo a cocer en abundante agua hirviendo con sal. Deja que se cocine durante 18-20 minutos y escurre el agua sobrante.

Ingredientes, para 4 personas

10 filetes de salmón ahumado

2 aguacates

80-100 g de arroz cocido

50 g de huevas de salmón

1/2 limón

4-6 gotas de salsa picante

10 ml de vinagre de Módena

70 ml de aceite de oliva virgen extra

Sal

10 hojas de cebollino

Perejil

Elaboración

Pela los aguacates y pon su carne en un bol. Añade el zumo del limón y la salsa picante. Machaca con ayuda de un tenedor, hasta hacer un puré (no importa que queden algunos trocitos de aguacate sin machacar). Incorpora el arroz cocido y mezcla bien.

Corta un trozo grande de plástico de cocina y colócalo sobre la encimera. Extiende encima 5 lonchas grandes de salmón, de tal manera que se superpongan unas con otras. Reparte la mitad de la mezcla de aguacate y arroz a lo largo del salmón, en un lateral, sin llegar al borde (dejando espacio para enrollar). Con ayuda del plástico de cocina enrolla el salmón sobre el relleno formando un rulo (te quedará como si fuera un chorizo). Monta otro rulo de la misma manera. Puedes dejarlos enfriar en el frigorífico durante 1-2 horas.

Para la vinagreta, mezcla en un tarro con tapa el aceite de oliva, el vinagre de Módena y una pizca de sal. Tapa y remueve hasta que emulsione. Introduce el cebollino finamente picado y las huevas de salmón. Mezcla bien.

Corta los rollos de salmón en pequeñas porciones. Sirve 4 bocados en cada plato y moja cada uno con la vinagreta. Decora con perejil.