Rape empanado con salsa de pimiento, receta barata y con buen gusto de Karlos Arguiñano

La salsa de pimiento es muy versátil. Combina muy bien con platos de huevos, carnes o pescados. Los pimientos son riquísimos en vitamina C, incluso más que muchas frutas, lo que fortalece el sistema inmunológico y favorece la producción de colágeno para la piel y las articulaciones.

Esta receta aporta proteínas magras, antioxidantes potentes y un refuerzo natural para tus defensas, todo en un plato que apetece muchísimo.

Ingredientes, para 4 personas

800 g de rape limpio

1 pimiento morrón

1 tomate maduro

3 dientes de ajo

3 chalotas

2-3 huevos batidos

120 g de panko

40 g de maíz frito

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Calienta una sartén con 2-3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos e introdúcelos en la sartén. Pela las chalotas, córtalas en dados, incorpóralas y cocínalas a fuego suave durante 5-6 minutos.

Pela el pimiento rojo, córtalo en dados, añádelo y rehógalo a fuego medio durante 5-6 minutos. Pela el tomate, córtalo en dados, incorpóralo, sazona y cocina todo a fuego medio durante 20-30 minutos.

Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una salsa homogénea.

Pon el maíz frito en un mortero y májalos bien, y mézclalos con el panko.

Corta el rape en filetes finos y salpimiéntalos. Pásalos por huevo batido y por la mezcla de panko y maíz, introdúcelos en la sartén y fríelos (a tu gusto) por los 2 lados.

Reparte el pescado en 4 platos, acompáñalos con la salsa de pimiento y decóralos con unas hojas de perejil.