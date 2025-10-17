Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Rape empanado con salsa de pimiento, receta barata y con buen gusto de Karlos Arguiñano

El rape empanado con salsa de pimiento es una receta que, además de sabrosa, es muy saludable si se prepara con ingredientes de calidad como lo hace Karlos Arguiñano.

La salsa de pimiento es muy versátil. Combina muy bien con platos de huevos, carnes o pescados. Los pimientos son riquísimos en vitamina C, incluso más que muchas frutas, lo que fortalece el sistema inmunológico y favorece la producción de colágeno para la piel y las articulaciones.

Esta receta aporta proteínas magras, antioxidantes potentes y un refuerzo natural para tus defensas, todo en un plato que apetece muchísimo.

Ingredientes, para 4 personas

  • 800 g de rape limpio
  • 1 pimiento morrón
  • 1 tomate maduro
  • 3 dientes de ajo
  • 3 chalotas
  • 2-3 huevos batidos
  • 120 g de panko
  • 40 g de maíz frito
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Elaboración

Calienta una sartén con 2-3 cucharadas de aceite. Pela los dientes de ajo, lamínalos e introdúcelos en la sartén. Pela las chalotas, córtalas en dados, incorpóralas y cocínalas a fuego suave durante 5-6 minutos.

Pela el pimiento rojo, córtalo en dados, añádelo y rehógalo a fuego medio durante 5-6 minutos. Pela el tomate, córtalo en dados, incorpóralo, sazona y cocina todo a fuego medio durante 20-30 minutos.

Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que consigas una salsa homogénea.

Pon el maíz frito en un mortero y májalos bien, y mézclalos con el panko.

Corta el rape en filetes finos y salpimiéntalos. Pásalos por huevo batido y por la mezcla de panko y maíz, introdúcelos en la sartén y fríelos (a tu gusto) por los 2 lados.

Reparte el pescado en 4 platos, acompáñalos con la salsa de pimiento y decóralos con unas hojas de perejil.

