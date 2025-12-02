Receta fácil de Karlos Arguiñano: gallo frito con salsa tártara

La salsa tártara va muy bien con el pescado, pero recordad que también combina de maravilla con algunas carnes como con alitas de pollo o hamburguesas.

Ingredientes, para 4 personas

2 gallos grandes

Harina de garbanzo

6 pimientos verdes

4 dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Para la salsa tártara:

175 g de mahonesa

15 g de mostaza de Dijon

1 huevo cocido (pelado)

25 g de alcaparras

25 g de pepinillos

1 cebolleta pequeña

6 hojas de cebollino

Sal

Elaboración

Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4-6 pimientos cucharadas de aceite. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en tiras (o aros), introdúcelos en la tartera y sazónalos.

Pela los dientes de ajo, córtalos por la mitad e incorpóralos a la tartera. Cocínalos a fuego suave-medio durante 8-10 minutos.

Para la salsa tártara, pon la mahonesa y la mostaza en un bol. Corta el huevo (daditos), las alcaparras y las hojas de cebollino (finamente), los pepinillos (rodajas) y la cebolleta (daditos), y añádelos al bol. Sazona, mezcla bien y reserva la salsa tártara.

Calienta una sartén con abundante aceite. Corta los gallos en trozos (rodajas), sazónalos, pásalos por la harina de garbanzo, introdúcelos (a tandas) en la sartén y fríelos durante 2-3 minutos por cada lado.

Reparte los gallos y los pimientos verdes en 4 platos, y acompáñalos con la salsa tártara. Decora los platos con unas hojas de perejil.