Para 4 personas
Receta fácil de Karlos Arguiñano: gallo frito con salsa tártara
Karlos Arguiñano apuesta siempre por incluir pescado en la dieta habitual. Y es que son muchos los beneficios saludables que aporta el pescado cono este gallo frito.
La salsa tártara va muy bien con el pescado, pero recordad que también combina de maravilla con algunas carnes como con alitas de pollo o hamburguesas.
Ingredientes, para 4 personas
- 2 gallos grandes
- Harina de garbanzo
- 6 pimientos verdes
- 4 dientes de ajo
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Para la salsa tártara:
- 175 g de mahonesa
- 15 g de mostaza de Dijon
- 1 huevo cocido (pelado)
- 25 g de alcaparras
- 25 g de pepinillos
- 1 cebolleta pequeña
- 6 hojas de cebollino
- Sal
Elaboración
Calienta una tartera (cazuela amplia y baja) con 4-6 pimientos cucharadas de aceite. Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en tiras (o aros), introdúcelos en la tartera y sazónalos.
Pela los dientes de ajo, córtalos por la mitad e incorpóralos a la tartera. Cocínalos a fuego suave-medio durante 8-10 minutos.
Para la salsa tártara, pon la mahonesa y la mostaza en un bol. Corta el huevo (daditos), las alcaparras y las hojas de cebollino (finamente), los pepinillos (rodajas) y la cebolleta (daditos), y añádelos al bol. Sazona, mezcla bien y reserva la salsa tártara.
Calienta una sartén con abundante aceite. Corta los gallos en trozos (rodajas), sazónalos, pásalos por la harina de garbanzo, introdúcelos (a tandas) en la sartén y fríelos durante 2-3 minutos por cada lado.
Reparte los gallos y los pimientos verdes en 4 platos, y acompáñalos con la salsa tártara. Decora los platos con unas hojas de perejil.
