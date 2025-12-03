Antena 3 LogoAntena3
Despedida por causa justificada por llegar temprano al trabajo: "Eso lo he hecho yo veinte años aquí"

Una empleada una empresa de paquetería ha sido cesada sin indemnización de su empleo tras acudir muy pronto a su puesto de forma reiterada. Un juzgado ha fallado en favor de la compañía.

Despedida por llegar pronto

Andrés Pantoja
La confusión se apoderaba de los presentes en el plató de Espejo Público al leer el titular de la noticia. Surgía la duda: "¿Te penalizan por ser puntual?".

Una empleada ha sido despedida sin indemnización por presentarse con demasiada antelación en su puesto de trabajo en repetidas ocasiones. La decisión de la empresa ha sido avalada por la de un juzgado de Alicante, que ha considerado tres motivos para justificar un despico procedente, esto es, por causa justificada, lo que imposibilita el derecho a una indemnización por parte de la trabajadora.

"Hasta 45 minutos antes"

El periodista de Antena 3 Joaquín Hernández arrojaba luz a este confuso caso. La razón de incumplimiento de su horario laboral no sería por hacer más horas de la que figuraban en su contrato, sino porque de igual manera que llegaba pronto, cuando no había nadie más en la oficina, ni trabajo que realizar, la mujer si iba antes excusándose en su puntualidad en exceso.

"La empresa le advirtió que tenía que llegara a su hora"

Otro de los factores que la Justicia ha tenido en cuenta es la desobediencia reiterada a sus superiores directos, quienes le instaban a ceñirse al horario laboral: "No hizo caso".

El tercer motivo, y posiblemente el que puede considerarse de mayor gravedad, es que la empleada 'fichaba' su salida después de haberla realizado, más tarde y a kilómetros de su puesto.

"Ahora lo entendemos, parece que se había hecho su horario propio", expresaba el periodista y escritor Ángel Antonio Herrera.

