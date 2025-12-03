Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con la madre de Rosmed, una de las menores que se suicidaron en Jaén: "Mi corazón dice que estaban juntas"

Las familias de Sharit y Rosmed buscan desesperadamente una explicación al suicidio conjunto de sus hijas. Según Rosa, la madre de una de ellas, pudo tener que ver con una relación sentimental entre ambas por la que temían ser juzgadas.

Madre Rosmed

Dos menores de 15 y 16 años se han suicidado en un parque del centro de Jaén. Las familias de las fallecidas no encuentran explicación a los hechos y los padres de Sharit, una de ellas, creen que pudo haber terceras personas implicadas, pese a que no existen indicios de ello.

La familia de Rosmed, la otra fallecida, ha confirmado que su hija sufrió bullying y que en alguna ocasión manifestó la idea de autolesionarse, por ejemplo, a través de dibujos. Su madre, Rosa, ha declarado que cree que tras el suicidio de las menores hay un miedo a ser juzgadas por una posible relación sentimental entre ellas.

Rosmed y Sharit

"Nunca me llegó a concretar que tuviera algo con Sharit, pero puedo certificarlo porque nos dijo que a ella le gustaba una chica", nos cuenta Rosa, "a mi no me importa, para mí no es una barbaridad, como dice la otra señora".

Según nos cuenta, su hija Rosmed sabía que su familia la apoyaba y estaba de acuerdo con las decisiones que la hicieran feliz. "Fue a mí quien me confesó que había sufrido acoso en el colegio", advierte su hermano Yorward, "yo siempre estaba ahí para apoyarla y darle consejo".

Hoy, la familia de Rosmed está rota de dolor y asegura que su hija no incitó a Sharit al suicidio. ¿Cuál fue el motivo por el que ambas se quitaron la vida?

