Merenguitos con avellanas, receta de postre exprés de Karlos Arguiñano

Arguiñano ha preparado, como guinda del día, una receta exprés de merenguitos con avellanas. Es tan sencilla como rica y apetitosa, con la que podrás sorprender a tus invitados.

Para que las claras monten bien, es importante que no tengan ningún resto de yema.

Ingredientes, para 4 personas

  • 3 claras de huevo
  • Una pizca de sal
  • 170 g de azúcar
  • 70 g de avellanas tostadas picadas
  • 40 g de chocolate negro
  • Hojas de menta
Elaboración

Pon las claras en un bol grande. Añade una pizca de sal y el azúcar. Introduce el bol en una cazuela al baño María y mezcla los ingredientes con una varilla de mano hasta que se disuelva el azúcar.

Retira el bol de la cazuela y ponlo sobre un paño de cocina. Con una batidora de varillas eléctrica, monta las claras con el azúcar hasta que consigas un merengue espeso.

Corta la punta de la manga pastelera, agrega unos hilos de chocolate fundido y mezcla ligeramente. Añade la mitad de las avellanas y más hilos de chocolate, y mezcla suavemente para conseguir un efecto marmolado.

Cubre una bandeja de horno con un trozo grande de papel de horno. Con ayuda de 2 cucharas sirve encima 12 porciones y espolvoréalas con el resto de las avellanas picadas.

Introduce la bandeja del horno y hornea los merengues a 100º durante 90 minutos. Retíralos y deja que se enfríen.

Sirve y decora los platos con unas hojas de menta.

