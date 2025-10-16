Merenguitos con avellanas, receta de postre exprés de Karlos Arguiñano

Para que las claras monten bien, es importante que no tengan ningún resto de yema.

Ingredientes, para 4 personas

3 claras de huevo

Una pizca de sal

170 g de azúcar

70 g de avellanas tostadas picadas

40 g de chocolate negro

Hojas de menta

Ingredientes Merenguitos con avellanas | antena3.com

Elaboración

Pon las claras en un bol grande. Añade una pizca de sal y el azúcar. Introduce el bol en una cazuela al baño María y mezcla los ingredientes con una varilla de mano hasta que se disuelva el azúcar.

Introduce el bol en una cazuela al baño María | antena3.com

Retira el bol de la cazuela y ponlo sobre un paño de cocina. Con una batidora de varillas eléctrica, monta las claras con el azúcar hasta que consigas un merengue espeso.

Corta la punta de la manga pastelera, agrega unos hilos de chocolate fundido y mezcla ligeramente. Añade la mitad de las avellanas y más hilos de chocolate, y mezcla suavemente para conseguir un efecto marmolado.

Añade la mitad de las avellanas y más hilos de chocolate | antena3.com

Cubre una bandeja de horno con un trozo grande de papel de horno. Con ayuda de 2 cucharas sirve encima 12 porciones y espolvoréalas con el resto de las avellanas picadas.

Con ayuda de 2 cucharas sirve encima 12 porciones | antena3.com

Introduce la bandeja del horno y hornea los merengues a 100º durante 90 minutos. Retíralos y deja que se enfríen.

Sirve y decora los platos con unas hojas de menta.