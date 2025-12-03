Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Exclusiva

La madre de una de las niñas que se suicidaron en Jaén apunta a una posible relación sentimental entre las fallecidas

Accedemos en exclusiva a la declaración de la madre de Rosmed, una de las niñas que se quitaron la vida este fin de semana en Jaén. Una declaración donde apunta directamente a una posible relación sentimental entre las niñas.

Rosmed y Sharit

Publicidad

Rosmed y Sharit, dos adolescentes de 15 y 16 años, se quitaban la vida este fin de semana en un parque de Jaén. Fue el padre de una de ellas quien encontró el cuerpo de las menores, cuya motivación para suicidarse se desconoce.

Los padres de Rosmed han confirmado que su hija sufrió bullying en su anterior instituto y que en alguna ocasión manifestó su deseo de autolesionarse, por ejemplo, en sus dibujos. Sin embargo, los padres de Sharit aseguran que su hija nunca mostró señales de querer quitarse la vida, que era muy segura de sí misma y feliz. De hecho, creen que hubo terceras personas implicadas, pese a que los cuerpos no mostraban signos de violencia externa.

Las sospechas del padre de una de las menores que se ha quitado la vida en Jaén: "Creemos que hay terceras personas implicadas"

En Y ahora Sonsoles hemos accedido en exclusiva a la declaración de la madre de Rosmed. Esta cree que el suicidio está relacionado con una posible relación sentimental entre las menores, que temían ser rechazadas por ello.

Según la madre de Rosmed, ambas familias tenían buena relación hasta la muerte de las adolescentes, cuando los padres de Sharit insinuaron que Rosmed había incitado a su hija a quitarse la vida.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Rosmed y Sharit

La madre de una de las niñas que se suicidaron en Jaén apunta a una posible relación sentimental entre las fallecidas

El anestesista de la clínica dental de Alzira, acusado de robar los anestésicos presuntamente mortales: "Es una negligencia abismal"

El anestesista de la clínica dental donde se sedó a la menor fallecida, acusado de robar los anestésicos: "Es una negligencia abismal"

The Base

"Tienen capacidad para obtener armas de Ucrania": preocupación por el potencial operativo de The Base

Estafa piso turístico
Estafa

Así funciona la estafa de los pisos turísticos: “Alquilaba el piso como si fuese suyo, ha sido algo bastante traumático”

Subida sueldo políticos
Sueldos Políticos

Una nueva subida del sueldo de los políticos, más indignación en la calle: "Una vergüenza inadmisible"

Marta Sánchez
A partir de las 17:00h

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marta Sánchez, la reina del pop español

Marta Sánchez visita el plató de Y ahora Sonsoles para repasar sus 40 años de carrera musical y contarnos en qué punto se encuentra su vida personal. ¿Cómo concilia su faceta de madre con la de estrella del pop? ¿Cómo continúa su relación con Federico León?

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja
MEJORES MOMENTOS | 3 DE DICIEMBRE

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja

Jorge Fernández animaba al concursante a ir a por él, aunque la jugada finalmente no le ha salido nada mal.

Silvia resuelve el panel ‘Exprés’ rápida como un rayo

Silvia resuelve el panel ‘Exprés’ rápida como un rayo

Verónica pierde 650 euros por no dar con una palabra clave en La ruleta de la suerte

Verónica pierde 650 euros por no dar con una palabra clave en La ruleta de la suerte

Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas

Arguiñano: receta casera de pan de aceite de oliva con aceitunas

Publicidad