Exclusiva
La madre de una de las niñas que se suicidaron en Jaén apunta a una posible relación sentimental entre las fallecidas
Accedemos en exclusiva a la declaración de la madre de Rosmed, una de las niñas que se quitaron la vida este fin de semana en Jaén. Una declaración donde apunta directamente a una posible relación sentimental entre las niñas.
Publicidad
Rosmed y Sharit, dos adolescentes de 15 y 16 años, se quitaban la vida este fin de semana en un parque de Jaén. Fue el padre de una de ellas quien encontró el cuerpo de las menores, cuya motivación para suicidarse se desconoce.
Los padres de Rosmed han confirmado que su hija sufrió bullying en su anterior instituto y que en alguna ocasión manifestó su deseo de autolesionarse, por ejemplo, en sus dibujos. Sin embargo, los padres de Sharit aseguran que su hija nunca mostró señales de querer quitarse la vida, que era muy segura de sí misma y feliz. De hecho, creen que hubo terceras personas implicadas, pese a que los cuerpos no mostraban signos de violencia externa.
En Y ahora Sonsoles hemos accedido en exclusiva a la declaración de la madre de Rosmed. Esta cree que el suicidio está relacionado con una posible relación sentimental entre las menores, que temían ser rechazadas por ello.
Más Noticias
- El anestesista de la clínica dental donde se sedó a la menor fallecida, acusado de robar los anestésicos: "Es una negligencia abismal"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marta Sánchez, la reina del pop español
- El punto que Bertín Osborne no acepta de su acuerdo con Gabriela Guillén: "Ella quiere un régimen de visitas en el que siempre esté"
Según la madre de Rosmed, ambas familias tenían buena relación hasta la muerte de las adolescentes, cuando los padres de Sharit insinuaron que Rosmed había incitado a su hija a quitarse la vida.
Publicidad