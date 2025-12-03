Antena 3 LogoAntena3
¿Milagro con espíritu navideño?

¿Rosa ganará el bote más alto en la historia de Pasapalabra? Máxima expectación en El Rosco en diciembre

La concursante se enfrentará a uno de los momentos más emocionantes: llegará a 24 aciertos por segunda vez y se jugará un bote de 2.542.000 euros.

Máxima expectación en Pasapalabra este mes de diciembre: ¿Rosa ganará el bote en El Rosco?

Alberto Mendo
Publicado:

Que un concursante complete El Rosco es una especie de milagro, y qué mejor momento que diciembre con el espíritu navideño ya instalado en cada rincón. La expectación en Pasapalabra, de lunes a viernes a las 20:00 horas, es máxima y más aún al descubrir que Rosa se verá a una sola letra de llevarse el mayor bote en toda la historia del concurso.

Será la segunda vez que la coruñesa viva este momento. Ya rozó la hazaña el pasado 16 de septiembre, entonces soñando por un premio de 2.128.000 euros.

¿Rosa se lleva el bote de Pasapalabra? Su primer 24 en El Rosco: ¡a una de ganar 2.128.000 euros!

En esta ocasión, ya podemos adelantar que se vivirá un programa de máxima tensión cuando Rosa llegue a 24 aciertos y esté a una sola letra de un bote de 2.542.000 euros. Tendrá tres segundos para pensar la respuesta con la que puede pasar a la historia.

