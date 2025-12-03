El anestesista de la clínica dental donde se sedó a la menor fallecida, acusado de robar los anestésicos: "Es una negligencia abismal"

Hace dos semanas, una niña de 6 años fallecía tras someterse a un tratamiento dental. Además, otra de 4 años que fue atendida en la misma clínica aquel día tuvo que ser hospitalizada.

La menor fallecida acudía a la clínica para una extracción de muelas de leche, pero se le aplicó una sedación intravenosa, a pesar de que la clínica no tenía permiso para ello. A raíz de ello, la policía ha detenido a la dueña de la clínica y al anestesista, acusado también de robar en los hospitales los anestésicos que usaba en las clínicas dentales.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con el doctor Antonio Corralero, anestesiólogo y perito judicial. Según nos cuenta, debe ser la clínica a través de su farmacia u hospital de referencia la que tiene que comprar los fármacos que recomienda el anestesista. "Como anestesiólogo no puedes llevarte la anestesia de cualquier lado", advierte.

El doctor Corralero ha calificado la situación de "negligencia abismal". "Lo que ha pasado es punible a todos los efectos, deben retirarle la licencia", señala.

Tanto el anestesista como la dueña se enfrentan a los delitos de omisión del deber de socorro y otros contra la salud pública. ¿Cómo pudo una operación rutinaria acabar en tragedia?