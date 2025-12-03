La 'barriga cervecera' causa más daño al corazón que el exceso de peso general

Cuando hablamos de la conocida "barriga cervecera", esa grasa abdominal que muchos consideran inofensiva, en el fondo pasa factura. ¿Sabías que puede afectar al corazón? No se trata de estética: se trata de salud. Según un nuevo estudio presentado en el congreso anual de la Radiological Society of North America, la grasa acumulada en la zona del tronco puede provocar inflamación interna y generar cambios estructurales en el corazón, aumentando el riesgo de insuficiencia cardíaca, incluso en personas que no presentan sobrepeso general.

El problema se centra en la grasa visceral, una grasa profunda que no siempre es visible pero que se considera especialmente peligrosa. Puede modificar el tamaño y la forma del corazón, obligándolo a trabajar con mayor esfuerzo y reduciendo su capacidad para bombear sangre correctamente.

La nutricionista Sandra Moñino insiste en que reducir la barriga no es tarea sencilla. Advierte de las soluciones milagrosas y de los métodos artificiales. Recomiendan avanzar poco a poco, con actividad física regular, una alimentación equilibrada y hábitos diarios que permitan disminuir esta grasa interna de manera segura.

Una dieta variada en verduras, proteínas de buena calidad, incluso grasas saludables; "ya que la grasa no es el problema que haya grasa acumulada en nuestro cuerpo", aunque esto pueda parecer contradictorio, apunta.

Más detalles del estudio

El trabajo señala varias medidas que pueden ayudar a pacientes y médicos a detectar riesgos tempranos y a intervenir antes de que surjan problemas más graves. "La obesidad abdominal, es decir, una elevada relación cintura-cadera, se vincula con patrones de remodelación cardíaca más preocupantes que un índice de masa corporal (IMC) alto por sí solo", explica Jennifer Erley, residente de radiología en el Centro Médico Universitario de Hamburgo-Eppendorf (Alemania).

Según Erley, esta forma de obesidad parece favorecer un tipo de remodelación potencialmente patológica conocida como hipertrofia concéntrica: el músculo cardíaco se engrosa sin que el tamaño total del corazón aumente, lo que conduce a cavidades más pequeñas. "En consecuencia, el corazón retiene y bombea menos sangre. Además, esta estructura dificulta que el órgano se relaje adecuadamente y, con el tiempo, puede derivar en insuficiencia cardíaca", advierte.

Teniendo en cuenta tanto el IMC, que mide la obesidad general a partir del peso y la altura, como el índice cintura-cadera (ICC), indicador específico de obesidad abdominal, los investigadores analizaron imágenes de resonancia magnética cardíaca de 2.244 adultos de entre 46 y 78 años (el 43% mujeres), todos ellos sin diagnóstico previo de enfermedad cardiovascular.

La obesidad abdominal refleja la acumulación de grasa visceral, almacenada en capas profundas entre los órganos internos y estrechamente relacionada con efectos adversos en la salud cardiovascular. Según el IMC, el 69% de los hombres y el 56% de las mujeres presentaban sobrepeso u obesidad. Pero según el ICC, los porcentajes aumentaban al 91% en ellos y al 64% en ellas, cumpliendo así los criterios de obesidad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los resultados muestran que la obesidad general (según el IMC) se asocia más habitualmente con un agrandamiento de las cavidades del corazón. En cambio, la obesidad abdominal se relaciona con un mayor grosor del músculo cardíaco y una reducción del volumen de dichas cavidades. Estos efectos fueron más marcados en los hombres, especialmente en el ventrículo derecho, encargado de bombear sangre a los pulmones, lo que podría ser un signo temprano de estrés cardíaco relacionado con el impacto de la grasa abdominal en la respiración y la presión pulmonar.

