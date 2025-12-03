Francisco busca a su hermana después de perderlo todo: "Ella ni siquiera sabe que estoy viviendo en la calle"

Francisco lo ha perdido todo, incluida su casa y su familia. Desde hace tres años, vive en la calle y busca a su hermana, la única que le queda y con quien perdió el contacto tras la muerte de su hermano.

La vida golpeó duramente a Francisco desde que tuvo que vender su casa. Sumido en las deudas, lo perdió todo, hasta el punto de tener que vivir en la calle.

"He visto de todo en la calle, hasta gente orinando sobre personas sin hogar", nos cuenta, "me robaban los teléfonos, las tarjetas de crédito con la que compraban cosas...".

La única familia que le queda es su hermana, a quien vio por última vez en el entierro de su hermano hace tres años. Ambos mantenían una buena relación y hablaban continuamente, pero Francisco fue víctima de varios robos en la calle y, en uno de ellos, perdió el teléfono con el número de su hermana. "Ella ni siquiera sabía que yo estaba viviendo en la calle", confiesa Francisco.

Hoy, Francisco busca desesperadamente a su hermana, el último resquicio que queda de su anterior vida: "Es lo único que me queda, estoy solo". ¿Logrará retomar el contacto con ella?