Lolita se rompe al hablar del documental de su sobrina Alba Flores: "Yo esa película no la puedo ver más"

Lolita nació en una familia que lleva el arte por bandera. Hija mayor de Lola Flores y hermana de Antonio y Rosario Flores, Lolita estaba destinada a triunfar sobre un escenario, como lo ha hecho también su sobrina, la actriz Alba Flores.

La sobrina de Lolita acaba de producir un documental dedicado a su padre, Antonio Flores, que falleció cuando ella apenas era una niña. "Ella se ha reencontrado con la esencia de su padre porque no entendía por qué la dejó con 8 años", nos cuenta Lolita.

Pese a que la actriz ha recomendado firmemente el documental y asegura que está muy orgullosa de su sobrina, ha confesado que le es muy difícil verlo. "Yo esa película no la puedo ver más", admite, entre lágrimas, "aún tengo la herida abierta".

El documental de Alba Flores muestra a Antonio en vida y una familia Flores al completo. Esa imagen es precisamente la que Lolita no puede mirar sin que duela: "Es el paraíso de mi hermana y mío, el día que nos muramos yo me quiero ir a ese paraíso, a lo que yo tenía".

Hoy, Lolita se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para repasar su historia familiar y personal, marcada por una herida que aún no ha cicatrizado. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!