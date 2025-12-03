Dos menores humillan a una persona sin hogar quemándole la cabeza en Sevilla: "Él es inofensivo, no molesta a nadie"

Dos menores están siendo investigados tras burlarse y humillar a una persona sin hogar en Benacazón (Sevilla). Ambos presuntamente se hicieron pasar por policías y amenazaban con detenerle, mientras le quemaban la cabeza.

Los jóvenes grabaron el terrible episodio en vídeo y lo subieron a redes sociales, donde las reacciones de indignación han sido inmediatas. "Está todo el pueblo indignado porque este hombre es inofensivo, no molesta a nadie", señala una de las vecinas de Benacazón.

La víctima ha testificado en comisaría, mientras los menores continúan detenidos. "Aunque sean menores, tienen que pagarlo, esto no se puede dejar así", advierten los vecinos. ¿Conseguirá este hombre hacer justicia?