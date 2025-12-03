Última hora
Dos menores humillan a una persona sin hogar quemándole la cabeza en Sevilla: "Él es inofensivo, no molesta a nadie"
Las imágenes de dos jóvenes burlándose de un indigente en Benacazón (Sevilla) han consternado al pueblo entero. Ambos podrían haberse hecho pasar por policías para humillarle y quemarle el pelo.
Dos menores están siendo investigados tras burlarse y humillar a una persona sin hogar en Benacazón (Sevilla). Ambos presuntamente se hicieron pasar por policías y amenazaban con detenerle, mientras le quemaban la cabeza.
Los jóvenes grabaron el terrible episodio en vídeo y lo subieron a redes sociales, donde las reacciones de indignación han sido inmediatas. "Está todo el pueblo indignado porque este hombre es inofensivo, no molesta a nadie", señala una de las vecinas de Benacazón.
La víctima ha testificado en comisaría, mientras los menores continúan detenidos. "Aunque sean menores, tienen que pagarlo, esto no se puede dejar así", advierten los vecinos. ¿Conseguirá este hombre hacer justicia?
