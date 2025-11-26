Antena 3 LogoAntena3
Para 4 personas

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Los pimientos rellenos de merluza y huevo son una receta ligera, sabrosa y muy nutritiva. Karlos Arguiñano muestra lo fácil que es su preparación y el resultado, propio de un restaurante de lujo.

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Si te sobra farsa, puedes aprovechar para rellenar unas empanadillas o hacer croquetas.

Ingredientes, para 4 personas

  • 16 pimientos del piquillo
  • 250 g de merluza (limpia)
  • 2 huevos
  • 1 cebolleta
  • 2 dientes de ajo
  • 30 g de harina
  • 300 ml de leche
  • 300 ml de salsa de tomate
  • 70 ml de nata
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Pimienta
  • Perejil
Ingredientes Pimientos rellenos de merluza y huevo
Ingredientes Pimientos rellenos de merluza y huevo

Elaboración

Pon a cocer 2 huevos en un cazo con agua hirviendo. Deja que se cocinen durante 10 minutos. Refresca, pela y reserva.

Pica los ajos muy muy fino y la cebolleta también. Ponlos a rehogar en una cazuela con un chorrito de aceite. Sazona y cocina a fuego moderado durante 8-10 hasta que se poche bien.

Agrega la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco y remueve con ayuda de una varilla manual. Sazona y cocina a fuego suave hasta obtener una bechamel espesa.

Vierte la leche poco a poco
Vierte la leche poco a poco

Pica los huevos cocidos y agrégalos a la bechamel, añade perejil picado.

Corta la merluza en dados pequeños, salpimenta y saltea a fuego vivo en una sartén con un chorrito de aceite.

Añade la merluza salteada y escurrida a la bechamel.

Añade la merluza salteada y escurrida a la bechamel
Añade la merluza salteada y escurrida a la bechamel

Mezcla todo con cuidado, vierte la farsa a un recipiente, tapa con papel film a piel para que no salga costra y deja que se atempere.

Pinta con aceite una bandeja de horno y coloca encima los pimientos. Hornéalos a 200ºC durante 6-8 minutos. Retira y deja que se enfríen.

Rellena los pimientos con la farsa y colócalos en la misma bandeja de horno. Calienta los pimientos rellenos en el horno a 200ºC.

Rellena los pimientos con la farsa y colócalos en la misma bandeja de horno
Rellena los pimientos con la farsa y colócalos en la misma bandeja de horno

Pinta los pimientos con el aceite de la bandeja para que queden brillantes.

Pon la salsa de tomate en una cacerola pequeña. Añade la nata, mezcla y cocina a fuego suave hasta que hierva.

Sirve la salsa en plato, coloca encima 4 pimientos rellenos y decora con una hojita de perejil.

Programas

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

