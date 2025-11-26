Para 4 personas
Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"
Los pimientos rellenos de merluza y huevo son una receta ligera, sabrosa y muy nutritiva. Karlos Arguiñano muestra lo fácil que es su preparación y el resultado, propio de un restaurante de lujo.
Publicidad
Si te sobra farsa, puedes aprovechar para rellenar unas empanadillas o hacer croquetas.
Ingredientes, para 4 personas
- 16 pimientos del piquillo
- 250 g de merluza (limpia)
- 2 huevos
- 1 cebolleta
- 2 dientes de ajo
- 30 g de harina
- 300 ml de leche
- 300 ml de salsa de tomate
- 70 ml de nata
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Pon a cocer 2 huevos en un cazo con agua hirviendo. Deja que se cocinen durante 10 minutos. Refresca, pela y reserva.
Pica los ajos muy muy fino y la cebolleta también. Ponlos a rehogar en una cazuela con un chorrito de aceite. Sazona y cocina a fuego moderado durante 8-10 hasta que se poche bien.
Agrega la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco y remueve con ayuda de una varilla manual. Sazona y cocina a fuego suave hasta obtener una bechamel espesa.
Pica los huevos cocidos y agrégalos a la bechamel, añade perejil picado.
Corta la merluza en dados pequeños, salpimenta y saltea a fuego vivo en una sartén con un chorrito de aceite.
Añade la merluza salteada y escurrida a la bechamel.
Mezcla todo con cuidado, vierte la farsa a un recipiente, tapa con papel film a piel para que no salga costra y deja que se atempere.
Pinta con aceite una bandeja de horno y coloca encima los pimientos. Hornéalos a 200ºC durante 6-8 minutos. Retira y deja que se enfríen.
Rellena los pimientos con la farsa y colócalos en la misma bandeja de horno. Calienta los pimientos rellenos en el horno a 200ºC.
Pinta los pimientos con el aceite de la bandeja para que queden brillantes.
Pon la salsa de tomate en una cacerola pequeña. Añade la nata, mezcla y cocina a fuego suave hasta que hierva.
Sirve la salsa en plato, coloca encima 4 pimientos rellenos y decora con una hojita de perejil.
Publicidad