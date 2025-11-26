Pimientos rellenos de merluza y huevo, de Arguiñano: "Una receta de restaurante de lujo"

Si te sobra farsa, puedes aprovechar para rellenar unas empanadillas o hacer croquetas.

Ingredientes, para 4 personas

16 pimientos del piquillo

250 g de merluza (limpia)

2 huevos

1 cebolleta

2 dientes de ajo

30 g de harina

300 ml de leche

300 ml de salsa de tomate

70 ml de nata

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Elaboración

Pon a cocer 2 huevos en un cazo con agua hirviendo. Deja que se cocinen durante 10 minutos. Refresca, pela y reserva.

Pica los ajos muy muy fino y la cebolleta también. Ponlos a rehogar en una cazuela con un chorrito de aceite. Sazona y cocina a fuego moderado durante 8-10 hasta que se poche bien.

Agrega la harina y rehógala un poco. Vierte la leche poco a poco y remueve con ayuda de una varilla manual. Sazona y cocina a fuego suave hasta obtener una bechamel espesa.

Vierte la leche poco a poco | antena3.com

Pica los huevos cocidos y agrégalos a la bechamel, añade perejil picado.

Corta la merluza en dados pequeños, salpimenta y saltea a fuego vivo en una sartén con un chorrito de aceite.

Añade la merluza salteada y escurrida a la bechamel.

Añade la merluza salteada y escurrida a la bechamel | antena3.com

Mezcla todo con cuidado, vierte la farsa a un recipiente, tapa con papel film a piel para que no salga costra y deja que se atempere.

Pinta con aceite una bandeja de horno y coloca encima los pimientos. Hornéalos a 200ºC durante 6-8 minutos. Retira y deja que se enfríen.

Rellena los pimientos con la farsa y colócalos en la misma bandeja de horno. Calienta los pimientos rellenos en el horno a 200ºC.

Rellena los pimientos con la farsa y colócalos en la misma bandeja de horno | antena3.com

Pinta los pimientos con el aceite de la bandeja para que queden brillantes.

Pon la salsa de tomate en una cacerola pequeña. Añade la nata, mezcla y cocina a fuego suave hasta que hierva.

Sirve la salsa en plato, coloca encima 4 pimientos rellenos y decora con una hojita de perejil.