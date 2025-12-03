El objeto que confundió a los coaches de La Voz: ¿qué hay dentro de la caja?

Detrás de las cámaras de La Voz siempre ocurren momentos únicos… y esta vez hemos puesto a prueba a los coaches con un reto que ha desatado risas y mucha imaginación: el ya famoso ¿Qué hay en la caja?. Una caja cerrada, dos agujeros para meter las manos y varios objetos sorpresa esperándoles dentro. ¿El objetivo? Descubrir qué están tocando únicamente con el tacto.

El primero en caer en la trampa fue Sebastián Yatra, que se encontró con un panda de peluche. Su cara de duda fue un espectáculo por sí mismo, intentando adivinar si aquello era suave, redondo o simplemente extraño. ¡Y lo adivino! De hecho el coach colombiano no dudo en quedarse con el peluche como hizo en La Voz Kids.

Para el resto de coaches, la sorpresa fue aún mayor: un ratón de juguete, una esponja y hasta un juguete de perro. Las reacciones no tardaron en llegar. “Parece un ratón”, decía entre risas Malú, mientras metía la mano sin saber qué esperar. En otro intento exclamó: “Esto tiene dientecitos”, provocando carcajadas a su alrededor. También lanzó un aviso divertido antes de seguir tocando: “Si ponéis algo vivo me avisáis”.

Pero si hubo un momento que desató las risas, fue el comentario de Mika. Al tocar el juguete de perro, no dudó en soltar: “Es un juguete adulto”, algo que también pensó Pablo López, que también dudó unos segundos antes de descubrir qué tenía en las manos.

Los coaches demostraron una sorprendente sensibilidad al tacto, adivinando casi todos los objetos que les pusimos. Un reto divertido que volvió a mostrar el lado más espontáneo, cercano y cómico de los protagonistas de La Voz.