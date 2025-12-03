Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Detrás de las cámaras

El objeto que confundió a los coaches de La Voz: ¿qué hay dentro de la caja?

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra no dudaron en aceptar el reto más divertido detrás de las cámaras.

Pablo López

Publicidad

Detrás de las cámaras de La Voz siempre ocurren momentos únicos… y esta vez hemos puesto a prueba a los coaches con un reto que ha desatado risas y mucha imaginación: el ya famoso ¿Qué hay en la caja?. Una caja cerrada, dos agujeros para meter las manos y varios objetos sorpresa esperándoles dentro. ¿El objetivo? Descubrir qué están tocando únicamente con el tacto.

El primero en caer en la trampa fue Sebastián Yatra, que se encontró con un panda de peluche. Su cara de duda fue un espectáculo por sí mismo, intentando adivinar si aquello era suave, redondo o simplemente extraño. ¡Y lo adivino! De hecho el coach colombiano no dudo en quedarse con el peluche como hizo en La Voz Kids.

Para el resto de coaches, la sorpresa fue aún mayor: un ratón de juguete, una esponja y hasta un juguete de perro. Las reacciones no tardaron en llegar. “Parece un ratón”, decía entre risas Malú, mientras metía la mano sin saber qué esperar. En otro intento exclamó: “Esto tiene dientecitos”, provocando carcajadas a su alrededor. También lanzó un aviso divertido antes de seguir tocando: “Si ponéis algo vivo me avisáis”.

Pero si hubo un momento que desató las risas, fue el comentario de Mika. Al tocar el juguete de perro, no dudó en soltar: “Es un juguete adulto”, algo que también pensó Pablo López, que también dudó unos segundos antes de descubrir qué tenía en las manos.

Los coaches demostraron una sorprendente sensibilidad al tacto, adivinando casi todos los objetos que les pusimos. Un reto divertido que volvió a mostrar el lado más espontáneo, cercano y cómico de los protagonistas de La Voz.

Kimy

Kimy hace vibrar el plató con Lady Gaga y vuelve a sorprender a Yatra: "Es una barbaridad"

Antena 3» Programas» La Voz

Publicidad

Programas

Pablo López

El objeto que confundió a los coaches de La Voz: ¿qué hay dentro de la caja?

Manoli

Roban la joyería de Manoli y se llevan sus ahorros de jubilación: "Me han robado 49 veces, pero ninguna como esta"

Gripe

Temor entre los mayores ante el contagio masivo de gripe: "Mis padres tienen más de 80 años y no salen de casa por miedo"

Rosmed y Sharit
Exclusiva

La madre de una de las niñas que se suicidaron en Jaén apunta a una posible relación sentimental entre las fallecidas

El anestesista de la clínica dental de Alzira, acusado de robar los anestésicos presuntamente mortales: "Es una negligencia abismal"
Última hora

El anestesista de la clínica dental donde se sedó a la menor fallecida, acusado de robar los anestésicos: "Es una negligencia abismal"

The Base
Célula terrorista

"Tienen capacidad para obtener armas de Ucrania": preocupación por el potencial operativo de The Base

The Base es una organización terrorista neonazi. Buscan reclutar nuevos miembros entre los jóvenes. Su objetivo es realizar atentados en varios países. Y ya están en España. Su líder internacional es Rinaldo Nazzaro. Ciudadano estadounidense afincado en Rusia. Su objetivo, desatar una "guerra racial". Esto es 'The Base'.

Estafa piso turístico
Estafa

Así funciona la estafa de los pisos turísticos: “Alquilaba el piso como si fuese suyo, ha sido algo bastante traumático”

Un hombre entre 30 y 40 años se hacía pasar por casero de un piso que realmente se trataba de un piso turístico que tenía alquilado durante una semana. Tiempo que aprovechaba para enseñarselo a decenas de jóvenes.

Subida sueldo políticos

Una nueva subida del sueldo de los políticos, más indignación en la calle: "Una vergüenza inadmisible"

Marta Sánchez

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marta Sánchez, la reina del pop español

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja

Publicidad