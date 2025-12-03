Roban la joyería de Manoli y se llevan sus ahorros de jubilación: "Me han robado 49 veces, pero ninguna como esta"

Manoli es la dueña de una de las joyerías históricas de Jávea. Sin embargo, ha sufrido el robo más violento y dañino de su vida, en el que ha perdido toda una vida de trabajo.

Fueron tres encapuchados los que la embistieron y la tiraron al suelo. En cuestión de un minuto, se llevaron casi medio millón de euros en joyas. "He tenido muy mala suerte", asegura, "la puerta se quedó abierta, yo no le hubiera abierto a un tipo con una peluca".

Durante los últimos meses, decidió que no compraría más género y que liquidaría el que ya tenía. "Estaba vendiendo y guardándome el dinero para cuando llegase el momento de que me tuviesen que cuidar", nos cuenta, entre lágrimas.

Pese a que Manoli ya ha sufrido 49 robos, asegura que este es el que más daño le ha hecho. Un robo con el que ha perdido su jubilación por completo.