Roban la joyería de Manoli y se llevan sus ahorros de jubilación: "Me han robado 49 veces, pero ninguna como esta"

Manoli ha perdido medio millón de euros y toda una vida de trabajo después de que tres encapuchados robasen su local en cuestión de 90 segundos.

Manoli

Manoli es la dueña de una de las joyerías históricas de Jávea. Sin embargo, ha sufrido el robo más violento y dañino de su vida, en el que ha perdido toda una vida de trabajo.

Fueron tres encapuchados los que la embistieron y la tiraron al suelo. En cuestión de un minuto, se llevaron casi medio millón de euros en joyas. "He tenido muy mala suerte", asegura, "la puerta se quedó abierta, yo no le hubiera abierto a un tipo con una peluca".

Durante los últimos meses, decidió que no compraría más género y que liquidaría el que ya tenía. "Estaba vendiendo y guardándome el dinero para cuando llegase el momento de que me tuviesen que cuidar", nos cuenta, entre lágrimas.

Pese a que Manoli ya ha sufrido 49 robos, asegura que este es el que más daño le ha hecho. Un robo con el que ha perdido su jubilación por completo.

Roban la joyería de Manoli y se llevan sus ahorros de jubilación: "Me han robado 49 veces, pero ninguna como esta"

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja

“¡Hay que tirar con cabeza, hombre!”: el comentario que ha hecho Jorge Fernández a Borja

