Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En plató

Verónica Sánchez recuerda el momento en el que le llegó el guion de Las hijas de la criada: "Me sentí afortunada"

La actriz forma parte del elenco de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega. Un proyecto con el que ambas comparten un vínculo muy especial.

Verónica Sánchez

Publicidad

La serie de Las hijas de la criada llega a atresplayer por todo lo alto. Su estreno fue el mejor de la plataforma en tres años y el público está deseando ver los siguientes capítulos, que cuentan la historia con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta en 2023.

El reparto cuenta con actores de la talla de Alain Hernández, Carlota Baró, Martina Cariddi, Judith Fernández o Verónica Sánchez, entre otros. Esta última ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para presentar la serie, un proyecto en el todo el elenco ha puesto mucho empeño y que ha estado apoyado por la propia Sonsoles.

"Cuando me llegó el guion me hizo mucha ilusión, me sentí muy afortunada", asegura Verónica Sánchez, "y ya cuando me dijeron que estaba basada en tu novela, ¿quién iba a decir que no?".

La serie, que contará con 8 capítulos, no solo ha conseguido el aplauso del público, sino también de la crítica. ¡No te pierdas, nuevos capítulos cada domingo en atresplayer!

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Verónica Sánchez

Verónica Sánchez recuerda el momento en el que le llegó el guion de Las hijas de la criada: "Me sentí afortunada"

Francisco

Francisco busca a su hermana después de perderlo todo: "Ella ni siquiera sabe que estoy viviendo en la calle"

Dos menores humillan a una persona sin hogar

Dos menores humillan a una persona sin hogar quemándole la cabeza en Sevilla: "Él es inofensivo, no molesta a nadie"

Máxima expectación en Pasapalabra este mes de diciembre: ¿Rosa ganará el bote en El Rosco?
¿Milagro con espíritu navideño?

¿Rosa ganará el bote más alto en la historia de Pasapalabra? Máxima expectación en El Rosco en diciembre

Madre Rosmed
Nuevos datos

Hablamos con la madre de Rosmed, una de las menores que se suicidaron en Jaén: "Mi corazón dice que estaban juntas"

Pablo López
Detrás de las cámaras

El objeto que confundió a los coaches de La Voz: ¿qué hay dentro de la caja?

Malú, Pablo López, Mika y Sebastián Yatra no dudaron en aceptar el reto más divertido detrás de las cámaras.

Manoli
Denuncia

Roban la joyería de Manoli y se llevan sus ahorros de jubilación: "Me han robado 49 veces, pero ninguna como esta"

Manoli ha perdido medio millón de euros y toda una vida de trabajo después de que tres encapuchados robasen su local en cuestión de 90 segundos.

Gripe

Temor entre los mayores ante el contagio masivo de gripe: "Mis padres tienen más de 80 años y no salen de casa por miedo"

Rosmed y Sharit

La madre de una de las niñas que se suicidaron en Jaén apunta a una posible relación sentimental entre las fallecidas

El anestesista de la clínica dental de Alzira, acusado de robar los anestésicos presuntamente mortales: "Es una negligencia abismal"

El anestesista de la clínica dental donde se sedó a la menor fallecida, acusado de robar los anestésicos: "Es una negligencia abismal"

Publicidad