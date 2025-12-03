En plató
Verónica Sánchez recuerda el momento en el que le llegó el guion de Las hijas de la criada: "Me sentí afortunada"
La actriz forma parte del elenco de Las hijas de la criada, la serie basada en la novela de Sonsoles Ónega. Un proyecto con el que ambas comparten un vínculo muy especial.
La serie de Las hijas de la criada llega a atresplayer por todo lo alto. Su estreno fue el mejor de la plataforma en tres años y el público está deseando ver los siguientes capítulos, que cuentan la historia con la que Sonsoles Ónega ganó el Premio Planeta en 2023.
El reparto cuenta con actores de la talla de Alain Hernández, Carlota Baró, Martina Cariddi, Judith Fernández o Verónica Sánchez, entre otros. Esta última ha visitado el plató de Y ahora Sonsoles para presentar la serie, un proyecto en el todo el elenco ha puesto mucho empeño y que ha estado apoyado por la propia Sonsoles.
"Cuando me llegó el guion me hizo mucha ilusión, me sentí muy afortunada", asegura Verónica Sánchez, "y ya cuando me dijeron que estaba basada en tu novela, ¿quién iba a decir que no?".
La serie, que contará con 8 capítulos, no solo ha conseguido el aplauso del público, sino también de la crítica. ¡No te pierdas, nuevos capítulos cada domingo en atresplayer!
