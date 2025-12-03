Temor entre los mayores ante el contagio masivo de gripe: "Mis padres tienen más de 80 años y no salen de casa por miedo"

La gripe, como cada año, se convierte en la enfermedad por excelencia del invierno. Sin embargo, este años ya se ha convertido en una epidemia, triplicando a estas alturas los contagios que había hace dos años.

Además de aparecer unas cuatro semanas antes de lo previsto, la nueva cepa se presenta como más resistente a las vacunas que otros años. Con especial incidencia en niños y adolescentes, la gripe viene más fuerte que nunca.

Esta nueva cepa pone en peligre especialmente a los pacientes vulnerables y mayores. En el caso de Lola, sus padres tienen 82 y 83 años y teme que, si lo cogen, pueda complicarse. "Apenas salen de casa, lo hago casi todo yo", señala.

Ante el aumento de casos, los expertos recomiendan el uso de mascarilla, la higiene constante y evitar las aglomeraciones. ¡Dale al play para enterarte de todos los consejos en el vídeo de arriba!