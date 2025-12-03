Salud
Temor entre los mayores ante el contagio masivo de gripe: "Mis padres tienen más de 80 años y no salen de casa por miedo"
Los contagios de gripe han pasado ya la fase de epidemia. Una cepa de gripe que llega antes de tiempo y con mayor transmisibilidad que pone en peligro a los mayores.
Publicidad
La gripe, como cada año, se convierte en la enfermedad por excelencia del invierno. Sin embargo, este años ya se ha convertido en una epidemia, triplicando a estas alturas los contagios que había hace dos años.
Además de aparecer unas cuatro semanas antes de lo previsto, la nueva cepa se presenta como más resistente a las vacunas que otros años. Con especial incidencia en niños y adolescentes, la gripe viene más fuerte que nunca.
Esta nueva cepa pone en peligre especialmente a los pacientes vulnerables y mayores. En el caso de Lola, sus padres tienen 82 y 83 años y teme que, si lo cogen, pueda complicarse. "Apenas salen de casa, lo hago casi todo yo", señala.
Más Noticias
- La madre de una de las niñas que se suicidaron en Jaén apunta a una posible relación sentimental entre las fallecidas
- El anestesista de la clínica dental donde se sedó a la menor fallecida, acusado de robar los anestésicos: "Es una negligencia abismal"
- Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos a Marta Sánchez, la reina del pop español
Ante el aumento de casos, los expertos recomiendan el uso de mascarilla, la higiene constante y evitar las aglomeraciones. ¡Dale al play para enterarte de todos los consejos en el vídeo de arriba!
Publicidad