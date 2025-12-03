Antena 3 LogoAntena3
Renacer 2 de diciembre

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

La joven ha recuperado todos los recuerdos del día del accidente y lo que ha pasado después ha sido devastador.

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Seren ha salido a dar un paseo por el hospital cuando, de pronto, todos sus recuerdos han vuelto de golpe. Al ver a Maral y a Uras juntos en el pasillo, ha sentido la traición de aquel día como si acabara de ocurrir. Con una sonrisa falsa, le ha pedido a la residente que la acompañara. Uras, sin poder hacer nada, las ha dejado ir sin imaginar lo que iba a pasar después.

En cuanto han entrado en una habitación, Seren ha cerrado la puerta y ha estallado. La ha empujado con todas sus fuerzas, tirándola al suelo sin compasión. Maral, asustada, ha intentado levantarse mientras Seren la ha insultado, le ha tirado del pelo y le ha exigido explicaciones: “¿Qué me ibas a hacer, eh, zorra? ¿Te parece bonito ayudar en mi caso?”.

Al escuchar los gritos, Uras ha entrado en la sala. Seren, llena de ira, le ha dado un bofetón. Él ha intentado calmarla asegurándole que le explicará todo, pero ella no ha querido escucharlo y le ha dado un empujón tan fuerte que ha terminado rompiendo la cristalera de la puerta mientras le decía: “A ti que te jodan, cerdo”.

En ese momento estaban en la entrada Bahar, Harun, Çağla y Evren. Todos se han quedado paralizados al oír a Seren decirle a su marido que seguro que no le ha hecho más daño del que él le ha hecho a ella, y que “esto solo es el principio”.

Evren y Çağla han ayudado a Uras a levantarse de entre los cristales. Cuando Seren ha visto a Bahar, se ha derrumbado entre los brazos de su suegra, abrazándola mientras lloraba rota de dolor.

Seren comienza su venganza tras recordarlo todo: Uras y Maral pagan el precio de la traición

Bahar pierde el control tras ver la infidelidad de Uras con sus propios ojos: “Me duele tanto como cuando descubrí lo de Timur”

La rara enfermedad que Harun lleva ocultando toda su vida: “No siento dolor y eso puede matarme”

La memoria de Seren comienza a despertar al reconocer a Leyla y Mert: “Soy vuestra mamá”
La memoria de Seren comienza a despertar al reconocer a Leyla y Mert: “Soy vuestra mamá”

Evren se siente superado por su paternidad y Bahar lo obliga a dejar de huir: ¿está listo para asumir sus sentimientos?
Evren se siente superado por su paternidad y Bahar lo obliga a dejar de huir: ¿está listo para asumir sus sentimientos?

