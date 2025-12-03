Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un hombre por matar a su compañero de piso con una mancuerna en Valencia

Un hombre ha sido detenido después de matar a golpes a su compañero de piso en el barrio valenciano de Nou Moles.

Imagen de archivo de un coche de la Policía NacionalEuropa Press

Antena 3 Noticias
Publicado:

Los hechos han tenido lugar la pasada noche en una vivienda del barrio valenciano de Nou Moles donde un varón mataba a golpes a su compañero de piso. El autor del homicidio ya ha sido detenido. Pasadas las 21.00 horas un hombre llamaba al teléfono de emergencias informando de que su compañero de piso, que estaba en tratamiento psiquiátrico, mostraba una actitud muy agresiva.

Tras la llamada se personaron en el domicilio tanto efectivos de Policía Nacional como agentes de Policía local de Valencia. Después de intentar sin éxito acceder a la vivienda por la puerta principal terminaron entrando en la casa por el balcón mediante la escalera del vehículo de Bomberos. En el interior encontraron a un hombre tendido en el pasillo y, junto a él, al presunto agresor con una mancuerna en la mano, ambos cubiertos de sangre.

Según fuentes policiales, la víctima presentaba múltiples heridas en la cara y el cráneo. Los agentes detuvieron de inmediato al sospechoso, que también tuvo que recibir atención sanitaria por diversas lesiones.

Mientras el grupo de Homicidios asumía la investigación, la Policía Científica comenzó la recogida de pruebas en el domicilio antes de proceder al levantamiento del cadáver.

El hombre detenido sufría algún tipo de trastorno mental

El caso se encuentra en manos del grupo de Homicidios de la Policía Nacional y por el momento no han trascendido más datos sobre las circunstancias de este suceso. Tal y como apuntan medios locales, el hombre que ha sido detenido sufría algún tipo de trastorno mental.

El homicidio ha ocurrido pasadas las nueve de la noche cuando el teléfono de Emergencias 112 ha recibido la llamada de un varón informando de que su compañero de piso, que está bajo tratamiento psiquiátrico, estaba muy agresivo.

