¡Es muy fácil!

Consigue un autógrafo exclusivo de tu coach favorito de La Voz 2025

Responde a una pregunta muy especial y llévate un autógrafo en metacrilato de Malú, Pablo López, Mika o Sebastián Yatra.

¡Los fans de La Voz están de enhorabuena! Llega un concurso único para conseguir un autógrafo exclusivo de los coaches. Solo faltan dos galas para conocer al ganador y por eso queremos que te lleves un recuerdo muy especial de uno de los coaches de esta edición.

Los coaches han plasmado su firma en un trocito de metacrilato que podrá ser tuyo de manera muy sencilla.

Si quieres el autógrafo de Mika o Sebastián Yatra sigue las redes del programa para enterarte de cómo conseguirlo.

Si admiras la sensibilidad y emoción de Pablo López, o la fuerza y pasión de Malú, esta es tu oportunidad para llevarte un recuerdo inolvidable.

Para participar, solo tendrás que responder a una pregunta: Si Malú o Pablo López se girasen por ti... ¿A quién escogerías y por qué? Responde a la pregunta a continuación, déjanos tu email y la respuesta más original será la ganadora. Nos pondremos en contacto contigo para pedirte la dirección y enviártelo.

¡Estate muy atento!

