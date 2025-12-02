Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Hormiguero |

La reacción de Sonsoles Ónega ante el cambio de final de su novela: "Me entró un instinto asesino"

La autora de la novela 'Las hijas de la criada' se sincera ante la modificación del final de su libro en la serie de Antena 3.

"Me despertó un instinto asesino"

Publicidad

Julio Gil López
Publicado:

El Hormiguero acoge a la autora y una de las actrices protagonistas de 'Las hijas de la criada'. La presentadora y escritora goza de un gran momento en su vida y ha acudido al programa de Pablo Motos para contar como está llevando su gran éxito y la conversión de su novela a la televisión.

Sonsoles Ónega, junto a Verónica Sánchez han acudido al programa para contar cómo está siendo la serie. Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle a Sonsoles su reacción cuando se enteró del cambio del final en la serie con respecto a la novela. "Estaban ensayando y las oí decir lo que decían las otras niñas y me dio rabia", ha confesado la presentadora sobre el momento en el que se dio cuenta de la modificación.

"Me produjo una sensación extraña, pero en el fondo tienes que ceder", a pesar del mal momento, Sonsoles ha aclarado que lo ha asumido con deportividad. "Cedes todo" ha mencionado la autora y se ha mostrado de acuerdo con la decisión, "el final está muy bien".

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Invitados

Publicidad

Programas

"Me despertó un instinto asesino"

La reacción de Sonsoles Ónega ante el cambio de final de su novela: "Me entró un instinto asesino"

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

El último tirón de Rosa, clave en un Rosco de exigencia máxima con un bote de 2.458.000 euros

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

Manu se despide de los invitados de Pasapalabra con su poema más original: “Con ellos te Prendes”

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”
Mejores momentos | 2 de diciembre

El grito liberador de María José Suárez al resolver el ¿Dónde Están?: “Me lo merecía”

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?
Mejores momentos | 2 de diciembre

Luis Larrodera, tan bueno que es “insoportable”: ¿el mejor invitado que ha participado en Pasapalabra?

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”
Mejores momentos | 2 de diciembre

La reflexión de Manu sobre el millonario bote de Pasapalabra: “Te asusta”

El concursante ha visto crecer desde el primer día el premio que ya ha llegado a 2.458.000 euros para quien logre completar El Rosco.

Lolita
En plató

Lolita se rompe al hablar del documental de su sobrina Alba Flores: "Yo esa película no la puedo ver más"

La actriz está en un momento muy dulce, triunfando sobre los escenarios, como lo hace su sobrina con un documental dedicado a Antonio Flores. Una película que reabre una herida muy dolorosa en la familia.

La Voz: destino final

Ocho semifinalistas y un solo objetivo: llegar a la final de La Voz

Javier

Usan las fotos de Javier para estafar: "Me han hablado unas 50 mujeres que dicen que me han visto en aplicaciones para ligar"

Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"

Josefa ha estado 37 años buscando a su hijo fallecido por un error policial: "Tenían un cadáver, pero no me dijeron que lo identificara"

Publicidad