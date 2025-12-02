El Hormiguero |
La reacción de Sonsoles Ónega ante el cambio de final de su novela: "Me entró un instinto asesino"
La autora de la novela 'Las hijas de la criada' se sincera ante la modificación del final de su libro en la serie de Antena 3.
El Hormiguero acoge a la autora y una de las actrices protagonistas de 'Las hijas de la criada'. La presentadora y escritora goza de un gran momento en su vida y ha acudido al programa de Pablo Motos para contar como está llevando su gran éxito y la conversión de su novela a la televisión.
Sonsoles Ónega, junto a Verónica Sánchez han acudido al programa para contar cómo está siendo la serie. Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle a Sonsoles su reacción cuando se enteró del cambio del final en la serie con respecto a la novela. "Estaban ensayando y las oí decir lo que decían las otras niñas y me dio rabia", ha confesado la presentadora sobre el momento en el que se dio cuenta de la modificación.
"Me produjo una sensación extraña, pero en el fondo tienes que ceder", a pesar del mal momento, Sonsoles ha aclarado que lo ha asumido con deportividad. "Cedes todo" ha mencionado la autora y se ha mostrado de acuerdo con la decisión, "el final está muy bien".
