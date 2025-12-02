La reacción de Sonsoles Ónega ante el cambio de final de su novela: "Me entró un instinto asesino"

El Hormiguero acoge a la autora y una de las actrices protagonistas de 'Las hijas de la criada'. La presentadora y escritora goza de un gran momento en su vida y ha acudido al programa de Pablo Motos para contar como está llevando su gran éxito y la conversión de su novela a la televisión.

Sonsoles Ónega, junto a Verónica Sánchez han acudido al programa para contar cómo está siendo la serie. Pablo Motos ha aprovechado para preguntarle a Sonsoles su reacción cuando se enteró del cambio del final en la serie con respecto a la novela. "Estaban ensayando y las oí decir lo que decían las otras niñas y me dio rabia", ha confesado la presentadora sobre el momento en el que se dio cuenta de la modificación.

"Me produjo una sensación extraña, pero en el fondo tienes que ceder", a pesar del mal momento, Sonsoles ha aclarado que lo ha asumido con deportividad. "Cedes todo" ha mencionado la autora y se ha mostrado de acuerdo con la decisión, "el final está muy bien".