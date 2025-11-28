Antena 3 LogoAntena3
Concurso abierto hasta el 15 de diciembre

Participa en nuestro trivial y gana un juego de mesa de La ruleta de la suerte

La Navidad se acerca y queremos hacerte un regalo muy especial: el juego de mesa de La ruleta de la suerte. Participa en nuestro trivial del programa y entrarás en el sorteo.

Si te encanta La ruleta de la suerte estás de enhorabuena porque sorteamos 5 juegos de mesa del programa para que puedas jugar en casa con amigos y familia.

Para participar es importante que nos dejes tu dirección de email y respondas correctamente a todas las preguntas de nuestro trivial.

Si no sabes la respuesta, podrás verla en el vídeo de la propia pregunta. Cuantas más veces jueves al trivial, más posibilidades tendrás de ser uno de los cinco ganadores del juego de mesa.

Tienes hasta el 15 de diciembre a las 10:00 horas para participar en nuestro trivial todas las veces que puedas.

Una vez cerrado el concurso, si has resultado ser uno de los ganadores, nos pondremos en contacto contigo a través del email que nos facilites.

¡Mucha suerte y a jugar!

¡Tienes hasta el 15 de diciembre para participar e intentar llevártelo! Estamos seguros de que te lo pasarás genial jugando con el juego de mesa del programa.

