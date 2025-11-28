Participa en nuestro trivial y gana un juego de mesa de La ruleta de la suerte

Si te encanta La ruleta de la suerte estás de enhorabuena porque sorteamos 5 juegos de mesa del programa para que puedas jugar en casa con amigos y familia.

Para participar es importante que nos dejes tu dirección de email y respondas correctamente a todas las preguntas de nuestro trivial.

Si no sabes la respuesta, podrás verla en el vídeo de la propia pregunta. Cuantas más veces jueves al trivial, más posibilidades tendrás de ser uno de los cinco ganadores del juego de mesa.

Tienes hasta el 15 de diciembre a las 10:00 horas para participar en nuestro trivial todas las veces que puedas.

Una vez cerrado el concurso, si has resultado ser uno de los ganadores, nos pondremos en contacto contigo a través del email que nos facilites.

¡Mucha suerte y a jugar!