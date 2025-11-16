Antena 3 LogoAntena3
El truco repostero imprescindible para hacer bizcocho: Arguiñano explica por qué hay que montar antes las claras que las yemas

Eva Arguiñano ha compartido con su hermano un secreto que solo saben los más expertos a la hora de hacer bizcochos.

Eva y Karlos Arguiñano

Julián López
Eva y Karlos Arguiñano nos han enseñado a elaborar un rollo suizo con crema de limón, un postre muy fácil de hacer e irresistible, una opción muy viable tanto para los más expertos en la cocina como para aquellos que estéis empezando en el mundo de la repostería.

Rollo suizo con crema de limón: un postre fácil e irresistible de Eva Arguiñano

Con toda la experiencia que tiene en esas manos, Eva Arguiñano aprovecha cualquier receta para compartir sus trucos reposteros, y en esta ocasión ha señalado uno que es vital a la hora de realizar cualquier bizcocho.

“Voy a montar primero las claras”, ha comentado Eva, habiendo separado previamente las claras y las yemas en distintos cuencos. Además, ha hecho hincapié en este orden: primero las claras, y luego las yemas. ¿Por qué?

La repostera ha dado la razón, asombrando a su hermano. “Buena explicación”, ha añadido Karlos. Es un truco totalmente imprescindible, ¡dale al play y descúbrelo!

"El secreto de un arroz auténtico", la receta de Karlos Arguiñano

Los secretos del arroz campero caldoso de Arguiñano que marca la diferencia

Eva y Karlos Arguiñano

