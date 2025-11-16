El truco repostero imprescindible para hacer bizcocho: Arguiñano explica por qué hay que montar antes las claras que las yemas

Eva y Karlos Arguiñano nos han enseñado a elaborar un rollo suizo con crema de limón, un postre muy fácil de hacer e irresistible, una opción muy viable tanto para los más expertos en la cocina como para aquellos que estéis empezando en el mundo de la repostería.

Con toda la experiencia que tiene en esas manos, Eva Arguiñano aprovecha cualquier receta para compartir sus trucos reposteros, y en esta ocasión ha señalado uno que es vital a la hora de realizar cualquier bizcocho.

“Voy a montar primero las claras”, ha comentado Eva, habiendo separado previamente las claras y las yemas en distintos cuencos. Además, ha hecho hincapié en este orden: primero las claras, y luego las yemas. ¿Por qué?

La repostera ha dado la razón, asombrando a su hermano. “Buena explicación”, ha añadido Karlos. Es un truco totalmente imprescindible, ¡dale al play y descúbrelo!