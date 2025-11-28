Ñoquis a la sorrentina, de Joseba Arguiñano: una receta deliciosa que nutre y aporta energía

Los ñoquis a la sorrentina que ha preparado Joseba Arguiñano son perfectos para un almuerzo en familia o una cena reconfortante sin tantas complicaciones

Para trabajar los ñoquis es importante que la superficie sobre la que trabajemos esté bien enharinada.

Ingredientes, para 4 personas

1 k de patatas

180 g de harina

1 huevo

80 g de queso ricota

Sal

Perejil

Ingredientes para los ñoquis | antena3.com

Para la salsa:

2 cebolletas

4 dientes de ajo

600 g de tomate (pelado y troceado)

100 g de panceta

250 g de mozzarella fresca

60 g de queso parmesano rallado

Aceite de oliva virgen extra

Sal

20 hojas de albahaca fresca (picadas)

Ingredientes para la salsa | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante agua en la olla rápida. Introduce las patatas (con piel), cierra la olla y cuécelas durante 8 minutos. Escúrrelas, pélalas y pásalas por el pasapurés a un bol. Agrega una pizca de sal, el queso ricota y 1 cucharada de perejil picado. Incorpora 140-150 g de harina (la que admita), poco a poco, y mezcla bien. Amasa los ingredientes hasta que se integren (la masa debe quedar blanda, pero que a la vez sea fácil de trabajar) y deja que repose durante 15 minutos.

Amasa los ingredientes hasta que se integren | antena3.com

Corta la masa en porciones, espolvoréalas con un poco de harina y estíralas formando cilindros de 1,5 cm de grosor. Córtalos en trozos de 1,5 cm, redondéalos y márcalos con un tenedor, dándoles el aspecto de ñoquis. A medida que los vayas haciendo, extiéndelos sobre un trozo grande de papel de horno y resérvalos.

Para la salsa, calienta 3-4 cucharadas de aceite en una tartera (cazuela amplia y baja). Corta las cebolletas en daditos e introdúcelas en la tartera. Pela los ajos, pícalos finamente y añádelos. Corta la panceta en dados e incorpórala. Pon a punto de sal y cocina los ingredientes a fuego medio durante 7-8 minutos. Incorpora los tomates y cocina todo a fuego medio durante 10 minutos más.

Incorpora los tomates y cocina todo a fuego medio | antena3.com

Calienta abundante agua en una cazuela y sazónala. Cuando empiece a hervir, agrega los ñoquis y cuécelos hasta que suban a la superficie. Retíralos, introdúcelos en la tartera y remuévelos hasta que se integren. Trocea 1 bolita de mozzarella y repártela sobre los ñoquis.

Cuando empiece a hervir, agrega los ñoquis | antena3.com

Sirve los ñoquis en 4 platos. Corta la otra mozzarella en rodajas y repártela sobre los ñoquis. Espolvoréalos con el queso rallado y las hojas de albahaca, introdúcelos en el horno y gratínalos.

Retira los platos de horno y decóralos con unas hojas de perejil.