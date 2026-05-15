Para 4 personas
Cordero con patatas al ajillo, un recetón de fin de semana de Karlos Arguiñano
Arguiñano propone esta receta, perfecta para el fin de semana, de cordero con patatas al ajillo. Es muy facilita y lo mejor es que si acabáis siendo más personas, con añadir unas patatas más habrá suficiente para todos.
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Si utilizas ternasco en lugar de cordero lechal, fríelo durante más tiempo, unos 15-18 minutos.
Ingredientes, para 4 personas
- 1 pierna de cordero lechal fileteada (1 kg aprox.)
- 2 patatas
- 6 dientes de ajo
- 1 cucharada de vinagre
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Pimienta
- Perejil
Elaboración
Calienta abundante aceite (unos 400 ml) en una sartén. Pela las patatas, cáscalas, sazónalas e introdúcelas en la sartén. Fríelas a fuego medio durante 15 minutos aproximadamente. Retíralas a una fuente y resérvalas.
Pasa la mitad del aceite a una sartén más grande. Corta cada filete de cordero en 2-3 trozos. Salpimiéntalos, introdúcelos en la sartén y fríelos a fuego fuerte durante 10-12 minutos.
Pela los dientes de ajo, pícalos con el cuchillo y májalos en el mortero. Vierte el vinagre y mezcla bien.
Esparce el majado sobre la carne y dale un meneo a la sartén. Incorpora las patatas y espolvorea con perejil picado. Cocina el conjunto a fuego medio durante 3-4 minutos.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
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