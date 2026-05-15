Cordero con patatas al ajillo, un recetón de fin de semana de Karlos Arguiñano

Si utilizas ternasco en lugar de cordero lechal, fríelo durante más tiempo, unos 15-18 minutos.

Ingredientes, para 4 personas

1 pierna de cordero lechal fileteada (1 kg aprox.)

2 patatas

6 dientes de ajo

1 cucharada de vinagre

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Pimienta

Perejil

Ingredientes Cordero con patatas al ajillo | antena3.com

Elaboración

Calienta abundante aceite (unos 400 ml) en una sartén. Pela las patatas, cáscalas, sazónalas e introdúcelas en la sartén. Fríelas a fuego medio durante 15 minutos aproximadamente. Retíralas a una fuente y resérvalas.

Pela las patatas, cáscalas, sazónalas e introdúcelas en la sartén | antena3.com

Pasa la mitad del aceite a una sartén más grande. Corta cada filete de cordero en 2-3 trozos. Salpimiéntalos, introdúcelos en la sartén y fríelos a fuego fuerte durante 10-12 minutos.

Salpimiéntalos, introdúcelos en la sartén y fríelos | antena3.com

Pela los dientes de ajo, pícalos con el cuchillo y májalos en el mortero. Vierte el vinagre y mezcla bien.

Esparce el majado sobre la carne y dale un meneo a la sartén. Incorpora las patatas y espolvorea con perejil picado. Cocina el conjunto a fuego medio durante 3-4 minutos.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.