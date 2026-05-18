Soy treintañera, gano 2.000 y estoy condenada a alquilar: “Comprar piso es Imposible ¿Quién puede pagar la entrada?”

Cristina es enfermera y tiene 30 años. Su sueldo, sumando las guardias, alcanza los dos mil euros. Acaba de firmar un contrato de alquiler. ¿Por qué no una compra? "No se puede. No puedo pagar una entrada, la verdad. Ninguno de mis amigos tiene casa comprada". La entrada media para acceder a una hipoteca ronda en España los 50.000 euros. ¿Cuánto tiene ahorrado Cristina? "ahora mismo tengo 5.000". Isabel presenta un perfil similar: "No hay dinero para comprar. Tengo ahorrados unos 2.000". Es un círculo vicioso: si estás de alquiler, a los precios actuales, no ahorrarás para comprar.

Para un piso de 238.000 necesitas tener ahorrados 67.000

Visitamos una agencia inmobiliaria de Fuenlabrada, una ciudad del sur de Madrid. Emilio nos muestra un piso medio de su catálogo: 80 metros cuadrados, 3 habitaciones, 238.000 euros. ¿Qué entrada necesitamos? "Tenemos que calcular un 28%. El 20 por ciento del valor del inmueble más impuestos, notaría… estamos hablando de unos 67.000 y nos quedaría una letra de 737 euros". La mensualidad es accesible, mucho más que un alquiler. Pero esa entrada necesaria arruina los planes.

"El mercado está roto y enloquecido"

El primer trimestre del año desvela que, en materia de vivienda, se han producido menos transacciones. Pero los precios siguen subiendo. Un 9% con respecto a 2024. Imagine un piso medio de 80 metros cuadrados. Para reunir el 20% que exige el banco para concedernos una hipoteca, en Madrid habría que tener un capital ahorrado de 83.000 euros. En Castilla y León, unos 29.000. En Andalucía, 42.000. La media nacional es de 48.000. ¿Es realista pensar que un joven pueda tener ese dinero ahorrado? Ismael García, de 'Finanzas.com', lo tiene claro: "El mercado está roto. El salario más habitual apenas llega a 18.000 euros al año".

"Mamá, ¿me ayudas con la entrada de un piso?"

Silvia es un ejemplo. Compró su piso en 2022 pagando con esfuerzo una entrada de 36.000. Cuatro años después, no podría comprar esa misma casa. Tampoco Laura, que ganando 1.100 paga 800 de alquiler junto a su pareja. Le pedimos a su madre y ante nuestra cámara, un empujón económico. La encerrona no da resultado… "Cómo la voy a ayudar, si gano muy poco…".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en atresPlayer.