¿Debe seguir Montero? ¿Debe dimitir Sánchez? Susana Díaz, de los resultados de Andalucía: "Vox le va a sacar las higadillas a Moreno Bonilla"

La expresidenta andaluza Susana Díaz ha valorado en Espejo Público el momento que atraviesa el PSOE tras los últimos resultados electorales y el debate abierto sobre el liderazgo del partido en Andalucía y el papel de Pedro Sánchez. Díaz asegura que el PSOE necesita una reflexión profunda y admite que no puede estar satisfecha con los resultados obtenidos. Además, rechaza las interpretaciones sobre su etapa al frente de Andalucía y defiende que algunas versiones de los hechos "no son ciertas".

¿Debe seguir Montero al frente del PSOE andaluz?

Susana Díaz asegura que queda tiempo por delante para reconstruir el proyecto socialista en Andalucía y afirma que el partido debe afrontar un proceso de análisis interno. Dice que el PSOE tiene por delante meses importantes antes de las próximas elecciones municipales y estima que ese trabajo requiere una reflexión profunda para recuperar el apoyo electoral.

"Yo hago autocrítica"

Díaz dice que ella sí hace autocrítica y reconoce que no puede estar contenta con los resultados obtenidos por el PSOE. Asegura que quiere que su partido gane "siempre" porque considera que los gobiernos estables permiten mejorar la vida de los ciudadanos. Añade que se ha roto uno de los relatos que, a su juicio, se había instalado en Andalucía, y afirma que aunque el PP ganó las elecciones, hubo más participación y el bloque de izquierdas aumentó sus apoyos, aunque esos votos fueron principalmente para Adelante.

"Que vendan muchos libros, pero no es verdad"

La expresidenta andaluza rechaza la versión sobre el adelanto electoral y asegura que era imposible hacer coincidir aquellas elecciones con las generales por una cuestión legal y de plazos. Afirma que ni Pedro Sánchez ni nadie le pidió retrasarlas y añade que adelantó los comicios dos meses, algo que considera similar a otras decisiones posteriores. También sostiene que ganó las elecciones y defiende que perdió el Gobierno porque "sumaron las tres derechas". Sobre las palabras de Iván Redondo, afirma que "no hay nada peor que hablar desde el desconocimiento" y añade que "puede vender muchos libros, pero eso no lo convierte en verdad".

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