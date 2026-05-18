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Mejores momentos | 18 de mayo

Emilio triunfa con un panel de más de mil euros gracias al Premio

El concursante del atril amarillo ha comenzado y terminado el panel completo.

Emilio triunfa con un panel de más de mil euros gracias al Premio

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Emilio ha tirado tan fuerte de La ruleta, que Jorge Fernández le ha tenido que recordar que puede tirar un poco más flojo e intentar controlar la tirada.

El del atril amarillo ha ido descubriendo letras y acumulando una cantidad de dinero considerable. Pero no solo ha conseguido dinero, sino que ha logrado el Premio – un centro de planchado valorado en 200 euros- una Ayuda Final y el Supercomodín.

El de Alicante ha levantado la letra oculta, que además estaba repetida seis veces. Y lo mejor de todo es que ha podido resolver, con ola incluida, por 1.125 euros.

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