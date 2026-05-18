Emilio triunfa con un panel de más de mil euros gracias al Premio

Emilio ha tirado tan fuerte de La ruleta, que Jorge Fernández le ha tenido que recordar que puede tirar un poco más flojo e intentar controlar la tirada.

El del atril amarillo ha ido descubriendo letras y acumulando una cantidad de dinero considerable. Pero no solo ha conseguido dinero, sino que ha logrado el Premio – un centro de planchado valorado en 200 euros- una Ayuda Final y el Supercomodín.

El de Alicante ha levantado la letra oculta, que además estaba repetida seis veces. Y lo mejor de todo es que ha podido resolver, con ola incluida, por 1.125 euros.

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