Para 4 personas

Receta de huevos rellenos, un clásico fácil y delicioso de Karlos Arguiñano

Los huevos rellenos pueden ser mucho más que un picoteo rico: son una opción que nutre, llena y cuida tu salud.

Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta que le sugiere Carla, una pequeña que asegura ver el programa, todos los días, junto a su tío desde Toledo.

Los huevos rellenos son un clásico fácil y delicioso que además puede ser súper nutritivo si usamos estos ingredientes tan sabrosos y saludables.

Ingredientes, para 4 personas

  • 7 huevos (1+6)
  • 125 ml salsa de tomate
  • 125 g de ventresca de bonito en aceite
  • 10 aceitunas verdes sin hueso
  • 250 ml de aceite de oliva suave
  • 1-2 cucharadas de vinagre
  • Sal
  • perejil
Elaboración

Casca 1 huevo y ponlo en un vaso batidor. Agrega el vinagre, una pizca de sal y el aceite. Tritura los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que liguen.

Pon a calentar abundante agua en una cazuela. Introduce los otros 6 huevos y cuécelos durante 10 minutos a partir del momento en que el agua empiece a hervir. Refréscalos, pélalos y córtalos por la mitad. Reserva 3 medias yemas para el emplatado.

Pon el resto de las yemas y la ventresca en un bol grande. Aplasta y desmenúzalas con un tenedor. Corta las aceitunas finamente y añádelas al bol. Vierte la salsa de tomate y 4 cucharadas de mahonesa.

Mezcla bien hasta que los ingredientes queden bien integrados. Rellena las claras con la mezcla. Pon el resto de la mahonesa en una manga pastelera y decora los huevos. Ralla las yemas encima y decóralos con unas hojas de perejil.

Sirve 3 medios huevos en cada plato.

Consejo

Para que la mahonesa ligue mejor, introduce la batidora en el fondo del vaso, ponla en funcionamiento y sin mover tritura los ingredientes hasta que empiece a espesar. En ese momento realiza movimientos hacia arriba y hacia abajo suavemente hasta que ligue totalmente.

