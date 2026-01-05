El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra: ¡qué giro final!

Año nuevo, buenas costumbres que se mantienen. No todo van a ser cambios y, especialmente, con tradiciones a las que se tiene tanto cariño como los poemas de Manu. El concursante ha vuelto a ser fiel a este regalo de despedida para los invitados y sus primeros versos de 2026 han estado dedicados a Marta Hazas, Eduardo Navarrete, Fernando Tejero y Valeria Vegas.

Este cuarteto de invitados ha sido todo un lujo para despedir un año, dar la bienvenida al nuevo y, a la vez, ser un regalo adelantado en la tarde de Reyes Magos. Además de ayudar a los concursantes, han dejado momentazos como los desmelenes de Eduardo Navarrete en La Pista. En este programa, al ritmo de ‘Eloise’, de Tino Casal.

Como broche a su visita, Manu les ha dedicado un poema breve pero lleno de guiños tan ingeniosos como divertidos. “¡Qué grande!”, han aplaudido los invitados, mientras que Roberto Leal ha destacado el giro final. ¡Descúbrelo en el vídeo!