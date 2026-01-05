Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 5 de enero

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra: ¡qué giro final!

El concursante ha logrado sorprender con sus versos a Marta Hazas, Eduardo Navarrete, Fernando Tejero y Valeria Vegas.

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

Año nuevo, buenas costumbres que se mantienen. No todo van a ser cambios y, especialmente, con tradiciones a las que se tiene tanto cariño como los poemas de Manu. El concursante ha vuelto a ser fiel a este regalo de despedida para los invitados y sus primeros versos de 2026 han estado dedicados a Marta Hazas, Eduardo Navarrete, Fernando Tejero y Valeria Vegas.

Este cuarteto de invitados ha sido todo un lujo para despedir un año, dar la bienvenida al nuevo y, a la vez, ser un regalo adelantado en la tarde de Reyes Magos. Además de ayudar a los concursantes, han dejado momentazos como los desmelenes de Eduardo Navarrete en La Pista. En este programa, al ritmo de ‘Eloise’, de Tino Casal.

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

Como broche a su visita, Manu les ha dedicado un poema breve pero lleno de guiños tan ingeniosos como divertidos. “¡Qué grande!”, han aplaudido los invitados, mientras que Roberto Leal ha destacado el giro final. ¡Descúbrelo en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra

El primer poema de Manu en 2026 para despedirse de los invitados de Pasapalabra: ¡qué giro final!

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

¿Se rompe una amistad? ‘Eloise’ pone a prueba a Valeria Vegas y Eduardo Navarrete en La Pista

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

El hilarante piropo de Eduardo Navarrete a Fernando Tejero que casi pasa desapercibido en Pasapalabra

amparo larrañaga
Entrevista

Solo Amparo Larrañaga sabía que su abuelo iba a morir: "El regalo más preciado es la confianza"

SHEILA
Novedades

Lourdes Ornelas sobre la hija de Camilo Sesto: "Ha subido de peso"

baliza
Alerta

La baliza V16 y la estafa de la grúa pirata: "Primero se elige a la víctima, después el delito"

La geolocalización de la baliza V16 puede ser interceptada por los delincuentes si esta está activada. Un usuario ha hecho público el lugar donde se encuentran.

Nicolás Maduro
Internacional

"Sigo siendo presidente de Venezuela": Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra la exitosa detención de Nicolás Maduro, y su mujer, para sentarlo ante la justicia del país americano. Un juicio que ha comenzado declarándose, ambos, inocentes.

venezolano

"Se llevaron a Maduro, sigue el aparato opresor": las sensaciones "de terror" en Venezuela

SARA CARBONERO

Sara Carbonero ingresada en un hospital de Lanzarote de urgencia

Rey emérito

Juan Carlos I afronta un nuevo cumpleaños en Abu Dabi, solo y envuelto en polémica

Publicidad