La baliza V16 y la estafa de la grúa pirata: "Primero se elige a la víctima, después el delito"

La baliza V16 es obligatoria para todos los conductores en España desde el 1 de enero de 2026. Su llegada no ha estado exenta de polémica. Muchos conductores advertían de la baja visibilidad al objeto que complementa los triángulos de señalización.

Por si fuera poco, ese mismo día un usuario experto en tecnología abría un dominio para un web que, conectada a los datos de la DGT, se filtraba en directo aquellas balizas que estaban activas en carretera. Haciendo pública la ubicación del vehículo.

Esto puede ser un peligro porque advierte a todo tipo de personas, incluidos los delincuentes, en que punto de la carretera nos encontramos, cuánto tiempo lleva la baliza activada y en qué sentido nos dirigimos.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Javier Cantero, coordinador AUGC, y le hemos preguntado si la baliza V16 es una medida de seguridad o son pistas para los delincuentes: "Primero se elige a la víctima, después se hace el delito".

Por si fuera poco, hemos localizado en pocos minutos a una mujer que había activado su baliza por una avería: "¿Cómo me habéis encontrado?". La mujer no daba crédito de que llegase antes un programa de televisión que la DGT.

Otro de los mayores riesgos de la baliza V16 y la geolocalización es la existencia de grúas pirata. Se presentan en el lugar llevándose el vehículo al taller y, si no se paga una factura elevada, no se puede retirar el coche.

Los ciudadanos pueden incluso hasta trolear a la Guardia Civil ya que, si una persona compra 15 balizas y las activa en un punto distinto, podría desplazar a gran cantidad de cuerpos policiales y desproteger una zona momentáneamente.