Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Internacional

"Sigo siendo presidente de Venezuela": Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebra la exitosa detención de Nicolás Maduro, y su mujer, para sentarlo ante la justicia del país americano. Un juicio que ha comenzado declarándose, ambos, inocentes.

Nicolás Maduro

Publicidad

Óscar Martín
Publicado:

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia, se sientan en las Cortes de Estados Unidos tras 24 horas bajo custodia. Han estado en la cárcel federal de Brooklyn, pasando así su primera noche separados. A las puertas se han concentrado decenas de personas gritando por su liberación.

Ahora pasan a ser juzgado por la fiscalía del distrito sur de Nueva York, acusado de dos cargos que arrastra desde 2020: narcotráfico y posesión de armas. Los medios de comunicación han podido acceder a la sala del juzgado y Nicolás Maduro, así como su mujer, se han declarado inocentes: "Sigo siendo el presidente de Venezuela", han sido sus primeras palabras.

Por dicha cárcel han pasado presos como el narcotraficante Chapo Guzmán, Adolfo Macías Villamar o el pederasta Jeffrey Epstein.

Una operación militar

Todo ocurría en la madrugada del sábado, pocos minutos después de las dos de la madrugada en Caracas. De pronto, mientras Venezuela duerme, las bombas irrumpen el silencio de un país. Comienza la operación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su mujer.

Una operación militar preparada durante meses y planificada milimétricamente cuatro días antes. Han participado más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas o aviones de inteligencia, según han revelado altos mandos del ejército.

La orden de ataque fue dada por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a las once menos cuarto de la noche, una hora más en Caracas. Cuatro horas después, los detenidos llegaron a bordo de las bases navales estadounidenses.

A pesar de los intentos de Maduro y su esposa, Cilia, de refugiarse en un búnker interno, las fuerzas especiales lograron interceptarlos y capturarlos "en cuestión de segundos".

Sigue la última hora en directo de la situación de Venezuela gracias a Antena3 Noticias.

Antena 3» Programas» Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Nicolás Maduro

"Sigo siendo presidente de Venezuela": Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

venezolano

"Se llevaron a Maduro, sigue el aparato opresor": las sensaciones "de terror" en Venezuela

SARA CARBONERO

Sara Carbonero ingresada en un hospital de Lanzarote de urgencia

Rey emérito
Rey emérito

Juan Carlos I afronta un nuevo cumpleaños en Abu Dabi, solo y envuelto en polémica

Chandal maduro
Chandal Maduro

El chándal de Nicolás Maduro causa furor tras difundirse la primera imagen de su arresto

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final
MEJORES MOMENTOS | LUNES 2

Kike se lleva 13.690 euros tras ganar la gran final: “¿Has hecho la carta a los Reyes?”

Espectacular programón de este concursante que ha conseguido acertar el panel de la final.

Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”
MEJORES MOMENTOS | LUNES 2

Los Reyes Magos se anticipan con un bote de ¡2.500 euros!: “Hay que ser valiente”

Este concursante pasa a la final por todo lo alto, a pesar de su mal comienzo de programa ha conseguido hacerse con el bote y el pase a la final.

Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: “Te ha salido bien la jugada”

Casi 1.000 euros y sin tirar de la ruleta: “Te ha salido bien la jugada”

Sandra Villanueva, Venezuela

Sandra Villanueva, periodista venezolana: "Hay encapuchados por las calles, no sabes con lo que te vas a encontrar"

emotivo abrazo

Así despertaron los venezolanos del exilio con la noticia de la captura de Maduro: "¡Libertad, la libertad! Gracias, Estados Unidos"

Publicidad