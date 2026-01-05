"Sigo siendo presidente de Venezuela": Nicolás Maduro ante la justicia de Estados Unidos

Nicolás Maduro y su mujer, Cilia, se sientan en las Cortes de Estados Unidos tras 24 horas bajo custodia. Han estado en la cárcel federal de Brooklyn, pasando así su primera noche separados. A las puertas se han concentrado decenas de personas gritando por su liberación.

Ahora pasan a ser juzgado por la fiscalía del distrito sur de Nueva York, acusado de dos cargos que arrastra desde 2020: narcotráfico y posesión de armas. Los medios de comunicación han podido acceder a la sala del juzgado y Nicolás Maduro, así como su mujer, se han declarado inocentes: "Sigo siendo el presidente de Venezuela", han sido sus primeras palabras.

Por dicha cárcel han pasado presos como el narcotraficante Chapo Guzmán, Adolfo Macías Villamar o el pederasta Jeffrey Epstein.

Una operación militar

Todo ocurría en la madrugada del sábado, pocos minutos después de las dos de la madrugada en Caracas. De pronto, mientras Venezuela duerme, las bombas irrumpen el silencio de un país. Comienza la operación de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro y a su mujer.

Una operación militar preparada durante meses y planificada milimétricamente cuatro días antes. Han participado más de 150 aeronaves, bombarderos, cazas o aviones de inteligencia, según han revelado altos mandos del ejército.

La orden de ataque fue dada por Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, a las once menos cuarto de la noche, una hora más en Caracas. Cuatro horas después, los detenidos llegaron a bordo de las bases navales estadounidenses.

A pesar de los intentos de Maduro y su esposa, Cilia, de refugiarse en un búnker interno, las fuerzas especiales lograron interceptarlos y capturarlos "en cuestión de segundos".

Sigue la última hora en directo de la situación de Venezuela gracias a Antena3 Noticias.