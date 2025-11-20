Receta de tortillas alemanas, de Karlos Arguiñano: "Mirad qué sensación más espectacular"

La salsa de tomate es una de esas cosas que nunca deberían faltar en la nevera de casa. Según vuestros gustos, podéis aromatizarla agregando especias o hierbas aromáticas.

Ingredientes, para 4 personas

4 patatas

3 pimientos

400 ml de salsa de tomate

4 lonchas finas de jamón serrano

8 huevos

500 ml de leche

40 g de harina

50 g de mantequilla

100 g de mezcla de 4 quesos

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Tortillas alemanas | antena3.com

Elaboración

Calienta una sartén grande con abundante aceite. Pela las patatas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren un poco por fuera. Escúrrelas bien, extiéndelas sobre una fuente apta para el horno y sazónalas.

Pela las patatas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén | antena3.com

Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en dados, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que estén hechos. Escúrrelos y repártelos sobre las patatas.

Cubre las hortalizas con la salsa de tomate. Corta las lonchas de jamón serrano en tiras y repártelas sobre el tomate.

Corta las lonchas de jamón serrano en tiras y repártelas sobre el tomate | antena3.com

Calienta una sartén pequeña con una cucharadita de aceite. Bate en un bol 2 huevos con una pizca de sal. Viértelos a la sartén y cuájalos formando una tortilla francesa. Repite el proceso con el resto de los huevos hasta conseguir otras 3 tortillas. Colócalas en la fuente.

Para hacer la bechamel, calienta 50 g de mantequilla en una cazuela. Agrega la harina y cocínala un poco. Vierte la leche poco a poco y cocina los ingredientes a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover. Pon a punto de sal y mezcla bien.

Pon a punto de sal y mezcla bien | antena3.com

Cubre los ingredientes de la fuente con la bechamel y espolvoréala con la mezcla de 4 quesos. Introduce la fuente en el horno y hornéala a 180º durante 10 minutos. Cambia la posición del mando y gratina todo durante 5 minutos más.

Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.