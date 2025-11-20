Para 4 personas
Receta de tortillas alemanas, de Karlos Arguiñano: "Mirad qué sensación más espectacular"
Karlos Arguiñano ha elaborado esta receta de tortilla alemana, que ha causado sensación en el equipo del programa.
La salsa de tomate es una de esas cosas que nunca deberían faltar en la nevera de casa. Según vuestros gustos, podéis aromatizarla agregando especias o hierbas aromáticas.
Ingredientes, para 4 personas
- 4 patatas
- 3 pimientos
- 400 ml de salsa de tomate
- 4 lonchas finas de jamón serrano
- 8 huevos
- 500 ml de leche
- 40 g de harina
- 50 g de mantequilla
- 100 g de mezcla de 4 quesos
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Elaboración
Calienta una sartén grande con abundante aceite. Pela las patatas, córtalas en dados, introdúcelas en la sartén y fríelas hasta que se hagan por dentro y se doren un poco por fuera. Escúrrelas bien, extiéndelas sobre una fuente apta para el horno y sazónalas.
Retira el tallo y las semillas de los pimientos, córtalos en dados, introdúcelos en la sartén y fríelos hasta que estén hechos. Escúrrelos y repártelos sobre las patatas.
Cubre las hortalizas con la salsa de tomate. Corta las lonchas de jamón serrano en tiras y repártelas sobre el tomate.
Calienta una sartén pequeña con una cucharadita de aceite. Bate en un bol 2 huevos con una pizca de sal. Viértelos a la sartén y cuájalos formando una tortilla francesa. Repite el proceso con el resto de los huevos hasta conseguir otras 3 tortillas. Colócalas en la fuente.
Para hacer la bechamel, calienta 50 g de mantequilla en una cazuela. Agrega la harina y cocínala un poco. Vierte la leche poco a poco y cocina los ingredientes a fuego suave durante 8-10 minutos sin dejar de remover. Pon a punto de sal y mezcla bien.
Cubre los ingredientes de la fuente con la bechamel y espolvoréala con la mezcla de 4 quesos. Introduce la fuente en el horno y hornéala a 180º durante 10 minutos. Cambia la posición del mando y gratina todo durante 5 minutos más.
Sirve y decora los platos con unas hojas de perejil.
