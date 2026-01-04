José Luis Gil reaparece paseando por Madrid y muestra su estado actual: "Su día preferido de las Navidades"

José Luis Gil continúa inmerso en una recuperación larga y compleja tras el ictus isquémico que sufrió en noviembre de 2021. El actor permanece estable, arropado por su familia y alejado del foco mediático, aunque de vez en cuando su hija Irene mantiene vivos los ánimos de los seguidores con publicaciones como la que ha compartido.

En su último post en su cuenta de Instagram, el mítico Juan Cuesta de Aquí no hay quien viva aparece paseando por Madrid en plenas fiestas navideñas y enviando un mensaje de fuerza, humor y esperanza de cara a 2026.

Desde aquel infarto cerebral que le obligó a pasar más de tres semanas ingresado en el Hospital Nuestra Señora del Rosario de Madrid, la vida del intérprete cambió por completo. La familia decidió proteger su intimidad y centrarse en la rehabilitación, de modo que la imagen pública de Gil quedó reducida prácticamente a las fotos y textos que comparte su hija en redes.

José Luis Gil | Gtres

En septiembre de 2025, Irene intervino en el programa Y ahora Sonsoles para explicar con más detalle en qué punto se encuentra su padre. Relató que los médicos fueron "demoledores" al principio y advirtieron de secuelas muy graves, pero también cómo, en apenas 24 horas, la familia pasó de prepararse para lo peor a ver cómo el actor era trasladado a planta gracias a una evolución que sorprendió incluso a los profesionales.

Esta vez, lejos de dar datos médicos concretos, Irene ha utilizado de nuevo su perfil de Instagram como una actualización en positivo: una imagen de José Luis Gil abrigado, en la calle, integrado en la rutina familiar y disfrutando, a su manera, de las últimas horas de las fiestas.

"Feliz 2026 a todos. Gracias por vuestros mensajes y buenos deseos. Fuerza, humor, ánimo e ilusión para afrontar lo que nos traiga este nuevo año. Esta foto es de hoy, paseando, viendo los últimos coletazos de las luces, y viendo cómo preparan Madrid para recibir a Sus Majestades los Reyes Magos, su día preferido de las Navidades. Guardad un huequito para el Roscón que esto se acaba", ha escrito Irene.

Aunque la recuperación siga siendo larga, el actor continúa avanzando rodeado de los suyos y manteniendo vivo el vínculo con el público que tanto le quiere.